  Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подтвердилось, что Федор не был пьян, вел себя корректно, конфликт спровоцировал не он. Потерпевший вообще под горячую руку попал»
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подтвердилось, что Федор не был пьян, вел себя корректно, конфликт спровоцировал не он. Потерпевший вообще под горячую руку попал»

Адвокат Варвара Кнутова, представляющая интересы Федора Смолова, отреагировала на предъявленные экс-футболисту обвинения по делу о драке в «Кофемании».

Напомним, в сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара», футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

«Обвинение предъявлено без каких-либо отягчающих обстоятельств, для нас это важно.

Подтвердилось, что Федор не был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя корректно, на самом деле. Конфликт спровоцировал не он. И то, что произошло, произошло в результате конфликта, и, по-хорошему, именно сам потерпевший вообще под горячую руку попал», – сказала Кнутова.

Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подадим ходатайство об освобождении от уголовной ответственности и назначении судебного штрафа. Есть все законные основания»

Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор раскаялся и выплатил компенсацию в 1 млн рублей. Он не был в состоянии алкогольного опьянения, его действия были спровоцированы»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «НТВ»
Потерпевший сам виноват, потому что попал под горячую руку Смолова... Это как так??
Потерпевший сам виноват, потому что попал под горячую руку Смолова... Это как так??
Это потому что потерпевший терпило,а не из правительства Москвы! Поэтому смол не виноват, он с Чемезовым выпивал или с кем там.....
Потерпевший сам виноват, потому что попал под горячую руку Смолова... Это как так??
ему было холодно рука горячая и он решил об нее погреться
Да мы все видели как "корректно" вел себя Смол! Как сначала одного пытался ударить но промазал (что неудивительно), а второму (который пытался его успокоить) ударил в челюсть! Вел себя как быдло!
Да мы все видели как "корректно" вел себя Смол! Как сначала одного пытался ударить но промазал (что неудивительно), а второму (который пытался его успокоить) ударил в челюсть! Вел себя как быдло!
Паненкой бил?
Паненкой бил?
С подсечкой, не сильно
Федя, поверь, в обвинительном заключении так и написано: горячая рука Смолова, пролетая в пространстве кафе, уткнулась в попавшую под нее голову потерпевшего. Ты невиновен! Адвокат Варвара, с вас 500 тыщ.
Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Мага как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «Я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг самбистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые борцы». Мага говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «Смотрите, какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Мага друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: «Вы, самбисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Мага с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший».
Рафик! Классика же.
Под горячую руку-это юридический термин теперь?))))
Ааа, ну если под горячую. Полностью оправдан.
Это он головой ему руку чуть не сломал, собака!!
Это он головой ему руку чуть не сломал, собака!!
И при этом орал - "Смотри, неуч, как надо бить головой по мячу. Смотри, Федя, и учись!!!"
"именно сам потерпевший вообще под горячую руку попал"
Ну камон, не нужно точь-в-точь с Камеди-клаба списывать! :)
"Рафик не уиноват"
...
М: Рафик в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «я утром встал, точно думаю, что сегодня изнасилование будет. Пойду в лес спрячусь». Он говорит, точно знал: сегодня в ауле будет изнасилование, у него интуиция есть. Он поехал в лес. Для храбрости выпил бутылку водки, ну чтоб как, такое известие внутреннее. Он спрятался за дубом, «чтоб вообще ни с кем не встречаться, хочу»- говорит. И тут, вот эта жительница Кисловодска целенаправленно через лес шла. Целенаправленно. Видит - Рафик прячется за деревом - она к нему. Он за другое дерево - она к нему. Он говорит: « Что ты от меня хочешь?». Она на себе платье порвала, насильно вытащила ремень у Рафика, связала себе руки, а после уже посадила его в машину, нажала на газ. Рафик уехал в аул, а она вот так вот кувырками упала в овраг, потеряла сознание
Х: Специально?
М: Специально! И Рафик приехал сразу к нам говорит: « там сумасшедшая, с порванным (платьем), ремень жалко. Верните мне его и приведите ее в чувства».
...
С таким адвокатом он натурально на лишение свободы наиграет. Живо вспомнился адвокат Ефремова...
- Ой-ё-ой... Уууу!
- Разве не попал?
- Не то, что бы совсем не попал. Но только не попал в шарик.
Материалы по теме
Юрист Алексеев о деле Смолова: «Реальный срок в данной ситуации теоретически не предусмотрен. Обстановка вокруг обвиняемого будет в пользу в него»
вчера, 20:27
Петржела о Смолове: «Тюрьмы не желаю, желаю достойно себя вести и не бить людей. Пример Кокорина должен был раз и навсегда научить российских футболистов тому, как нельзя себя вести»
вчера, 18:52
Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Федор раскаялся и выплатил компенсацию в 1 млн рублей. Он не был в состоянии алкогольного опьянения, его действия были спровоцированы»
вчера, 17:12Видео
Джон Дуран: «Соболева с нежностью называю Роналдо Феномено. Он хороший парень, сильный футболист, у нас здоровая конкуренция»
9 минут назад
Адвокат Смолова об инциденте в «Кофемании»: «Федору крикнули оскорбительную фразу. Потерпевший полез в драку, чтобы ее разнять – на видео видно, как он бьет футболиста в живот рукой»
14 минут назад
Положение Арбелоа в «Реале» значительно укрепилось после побед над «Ман Сити» в ЛЧ, но будущее тренера определят итоги сезона (The Athletic)
20 минут назад
Рабинер об 11-метровом «Зенита»: «Забив» такой гол, могли добавить еще и заставить забыть об этом позорище – нет, так 1:0 и осталось. Кондаков и сам ничего не понял. Совсем берега потеряли»
28 минут назад
«Мне угрожали смертью, изнасилованием, убийством моих детей. Это просто неприемлемо, мы перешли черту». Журналистка Ле Мойн о буллинге в соцсетях после интервью в финале Кубка Африки
32 минуты назад
УЕФА не отменит ВАР, но хочет оптимизировать процесс в ЛЧ и других турнирах, включая «микроскопические» вмешательства. После ЧМ глава судей Розетти встретится с топ-лигами
37 минут назад
Пономарев о пенальти «Зенита»: «Просто безобразие. Арбитры судят их более лояльно, чем другие команды, уж больно много 11-метровых в их пользу – за всякие наступы»
сегодня, 11:59
Быстров призвал Мажича уйти в отставку: «Зачем он нужен? Из нас продолжают делать дураков – хуже некуда! Может, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать ему, что он не справился»
сегодня, 11:54
Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра. Вратарь «Реала» пропустит дерби с «Атлетико» и оба матча с «Баварией» в ЛЧ
сегодня, 11:50
Агент Батракова о Европе: «Алексей занимается с репетитором и неплохо владеет английским. Он спокойно овладеет нужным ему языком, когда переедет»
сегодня, 11:22
«Локомотив» встретится с «Акроном». Поддержите железнодорожников в домашней игре против тольяттинцев!
1 минуту назадРеклама
Джон Джон: «В России сильный чемпионат, я приехал помогать «Зениту» выигрывать титулы. С Дураном нас не путают – кстати, мы хорошо подружились»
3 минуты назад
Дмитрий Черышев: «Не надо вносить Сафонова в пятерку лучших вратарей мира. Он сейчас на виду, а голкиперов ценят за спасения в трудную минуту»
5 минут назад
Нгамале о Карпине в «Динамо»: «Он не разговаривал ни с кем. Иногда мы общались, но говорили лишь о футболе. Я старался быть профессионалом, даже не получая игровую практику»
20 минут назад
«Болеть за «Спартак» последние сезоны – это про преодоление, но мы готовы ко всему. От команды Карседо впечатления пока интересные». Глейхенгауз о красно-белых
46 минут назад
Орлов о праздновании Соболева в маске: «Что за цирк вообще? Пусть в медиафутболе так делает. Я не видел, чтобы Пеле, Марадона или Месси надели очки»
52 минуты назад
Тренер «Жироны» Мичел желает работать в «Ман Сити»: «Я готов тренировать любую команду. Я способен адаптироваться и хочу попробовать»
сегодня, 11:54
Черчесов о тренировках «Ахмата» в Рамадан: «Скорректировали программу, индивидуально подошли к постящимся игрокам – сделали максимум в этих условиях. Религию надо уважать»
сегодня, 11:43
Лука Тони о Кейне: «Лучший форвард мира, я влюблен в него как в футболиста. Одна из немногих настоящих «девяток» среди всех «ложных»
сегодня, 11:39
Совладелец «Комо» Майкл Бамбанг умер в 86 лет. Состояние братьев Хартоно – 43,8 миллиарда долларов
сегодня, 11:36
Рекомендуем