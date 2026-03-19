Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: «Подтвердилось, что Федор не был пьян, вел себя корректно, конфликт спровоцировал не он. Потерпевший вообще под горячую руку попал»

Адвокат Смолова о драке в «Кофемании»: потерпевший попал под горячую руку.

Адвокат Варвара Кнутова, представляющая интересы Федора Смолова , отреагировала на предъявленные экс-футболисту обвинения по делу о драке в «Кофемании».

Напомним, в сентябре прошлого года в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В среду стало известно, что прокуратура утвердила обвинения бывшему нападающему сборной России и «Краснодара », футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

«Обвинение предъявлено без каких-либо отягчающих обстоятельств, для нас это важно.

Подтвердилось, что Федор не был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя корректно, на самом деле. Конфликт спровоцировал не он. И то, что произошло, произошло в результате конфликта, и, по-хорошему, именно сам потерпевший вообще под горячую руку попал», – сказала Кнутова.

