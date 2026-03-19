Пономарев о пенальти «Зенита»: «Просто безобразие. Арбитры судят их более лояльно, чем другие команды, уж больно много 11-метровых в их пользу – за всякие наступы»

Пономарев о пенальти «Зенита»: безобразие, их судят более лояльно, чем других.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил о лояльном судействе по отношению к «Зениту».

В среду «Зенит» дома обыграл «Динамо» Махачкала (1:0) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший 11-метровый в добавленное к первому тайму время. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в результате контакта с Сосланом Кагермазовым. Рефери изучил повтор после подсказки ВАР.

«Я согласен с тем, что «Зенит» арбитры судят более лояльно, чем другие команды. Я не знаю, с чем это связано, но уж больно много 11-метровых назначают в их пользу – за всякие наступы. Как можно в штрафной площадке бороться с противником и непроизвольно не сделать наступ?

И вчера в матче с «Динамо» не было пенальти. Нет, я не согласен с решением судьи, это просто безобразие. Потому что никакого умышленного движения со стороны игрока махачкалинской команды не было», – сказал Пономарев.

