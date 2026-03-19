  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Пономарев о пенальти «Зенита»: «Просто безобразие. Арбитры судят их более лояльно, чем другие команды, уж больно много 11-метровых в их пользу – за всякие наступы»
Пономарев о пенальти «Зенита»: «Просто безобразие. Арбитры судят их более лояльно, чем другие команды, уж больно много 11-метровых в их пользу – за всякие наступы»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил о лояльном судействе по отношению к «Зениту».

В среду «Зенит» дома обыграл «Динамо» Махачкала (1:0) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший 11-метровый в добавленное к первому тайму время. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной в результате контакта с Сосланом Кагермазовым. Рефери изучил повтор после подсказки ВАР.

«Я согласен с тем, что «Зенит» арбитры судят более лояльно, чем другие команды. Я не знаю, с чем это связано, но уж больно много 11-метровых назначают в их пользу – за всякие наступы. Как можно в штрафной площадке бороться с противником и непроизвольно не сделать наступ?

И вчера в матче с «Динамо» не было пенальти. Нет, я не согласен с решением судьи, это просто безобразие. Потому что никакого умышленного движения со стороны игрока махачкалинской команды не было», – сказал Пономарев. 

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

Этот пенальти – вредительство

Это пенальти?11343 голоса
ДаПавел Кукуян
НетВадим Евсеев
Кто выиграет ЛЧ?15179 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РИА Новости
logoЗенит
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Махачкала
РИА Новости
logoПавел Кукуян
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В том-то и дело, что за реальные наступы по букве закона как раз дают пенальти. А тут единственное, что наступает, так это очередной юбилей🤓
А почему он не добавил, что "в СССР такого не было, очень скучаю по тем священным временам"?
Ответ befree
А почему он не добавил, что "в СССР такого не было, очень скучаю по тем священным временам"?
Он был занят, доедал пенопласт из молочной пены🎅🏿
дайте уже деду передышку, на 3 выпуска Сов Спрта натрещал уже за неделю
Ответ Александр Васильев
дайте уже деду передышку, на 3 выпуска Сов Спрта натрещал уже за неделю
так Зенит не дает перевести дух. То два пенальти, то одно из матча в матч. Нужен один матч без пенальти, - поберечь надо заслуженного ветерана.
Судьи судят в пользу Зенита, а не лояльно. Также судят и Реал в Испании.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» встретится с «Акроном». Поддержите железнодорожников в домашней игре против тольяттинцев!
52 секунды назадРеклама
