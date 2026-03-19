Быстров призвал Мажича уйти в отставку: «Зачем он нужен? Из нас продолжают делать дураков – хуже некуда! Может, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать ему, что он не справился»

Быстров призвал Мажича уйти в отставку: хуже уже некуда.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров призвал к отставке главы судейского корпуса РФС Милорада Мажича .

Серб возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС с июня 2023 года.

«Мажич должен был вывести наше судейство на новый уровень, но ничего не изменилось. А по-моему, стало только хуже. Эта новая программа, где он что-то говорит... Что это?! Пригласите человека, который может с ним поспорить! Потому что ему не задают неудобные вопросы.

Из нас продолжают делать дураков. Может быть, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать Мажичу, что он не справился. Или пускай уйдет сам! Зачем он нам нужен? Хуже уже некуда!» – сказал Быстров.