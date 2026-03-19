  Быстров призвал Мажича уйти в отставку: «Зачем он нужен? Из нас продолжают делать дураков – хуже некуда! Может, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать ему, что он не справился»
Быстров призвал Мажича уйти в отставку: «Зачем он нужен? Из нас продолжают делать дураков – хуже некуда! Может, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать ему, что он не справился»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров призвал к отставке главы судейского корпуса РФС Милорада Мажича.

Серб возглавляет департамент судейства и инспектирования РФС с июня 2023 года.

«Мажич должен был вывести наше судейство на новый уровень, но ничего не изменилось. А по-моему, стало только хуже. Эта новая программа, где он что-то говорит... Что это?! Пригласите человека, который может с ним поспорить! Потому что ему не задают неудобные вопросы.

Из нас продолжают делать дураков. Может быть, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать Мажичу, что он не справился. Или пускай уйдет сам! Зачем он нам нужен? Хуже уже некуда!» – сказал Быстров.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
То есть Быстров хочет еще пару раз перенести юбилей своего клуба?
Ответ Бюрофакс Барселоны
То есть Быстров хочет еще пару раз перенести юбилей своего клуба?
Володька прав!
Яйца есть только у коня Медного всадника, но конь Мажичу ничего не скажет
Кого не поставь на эту должность, результат будет тот же. До тех пор пока российским футболом руководят люди из кооператива Озеро, которым очень важны юбилеи, неважно какой ценой
Володька что-то сегодня адекватный какой-то
Чтоб серб сам ушел с теплого денежного места?! :D
Не, сынок, это фантастика (с)
Если с берегов не станут чемпионами, то скажут и уволил, тк не справился
Сам он никуда не уйдет. Держат его большие деньги, которые он ни за что здесь получает. Сказать ему, чтобы он ушёл никто не захочет, потому что тем кто ему платит его попустительство устраивает.
Володя прав, но он никто, а руководящие без яиц
Почему он не справился? Дело не в этом.
Просто юбиляры-второгодки заносят периодически.
Позорище лютое, конечно.
И пусть в месте с этим госторбайтером уваливают карасевы,ивановы и дальше по списку.
