Тренер «Жироны» Мичел желает работать в «Ман Сити»: «Я готов тренировать любую команду. Я способен адаптироваться и хочу попробовать»
Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес заявил, что готов сделать следующий шаг в карьере.
50-летний специалист ответил на вопрос, способен ли он возглавить «Манчестер Сити». Испанский и английский клуб входят в City Football Group.
«Я готов, я считаю себя готовым тренировать любую команду.
Я не знаю, смотрят ли они [в «Сити»] на это так же. Очевидно, это не одно и то же, но у меня есть способность адаптироваться, и я хочу попробовать», – сказал Санчес в интервью Feeberse.
Сейчас манчестерскую команду возглавляет Пеп Гвардиола.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
