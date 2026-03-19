Тренер «Жироны» Мичел желает работать в «Ман Сити»: «Я готов тренировать любую команду. Я способен адаптироваться и хочу попробовать»

Тренер «Жироны» о работе в «Ман Сити»: я готов к любому клубу, хочу попробовать.

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес заявил, что готов сделать следующий шаг в карьере.

50-летний специалист ответил на вопрос, способен ли он возглавить «Манчестер Сити ». Испанский и английский клуб входят в City Football Group.

«Я готов, я считаю себя готовым тренировать любую команду.

Я не знаю, смотрят ли они [в «Сити»] на это так же. Очевидно, это не одно и то же, но у меня есть способность адаптироваться, и я хочу попробовать», – сказал Санчес в интервью Feeberse.

Сейчас манчестерскую команду возглавляет Пеп Гвардиола.