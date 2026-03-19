Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра. Вратарь «Реала» пропустит дерби с «Атлетико» и оба матча с «Баварией» в ЛЧ

Вратарь «Реала» Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра.

Голкипер «Реала » Тибо Куртуа пропустит приблизительно шесть недель после травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1, первая игра – 3:0).

33-летний футболист сборной Бельгии почувствовал мышечный дискомфорт еще во время предматчевой разминки, но он отыграл первый тайм и был заменен в перерыве на Андрея Лунина .

«Мадрид» сообщил, что у Тибо диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырехглавой мышцы.

По данным журналистки Аранчи Родригес, Куртуа выбыл на полтора месяца.

Таким образом, Тибо не сыграет против «Атлетико» 22 марта и пропустит оба матча с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ – 7 и 15 апреля. На 10 мая запланировано гостевое класико с «Барселоной».

