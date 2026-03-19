  • Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра. Вратарь «Реала» пропустит дерби с «Атлетико» и оба матча с «Баварией» в ЛЧ
Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра. Вратарь «Реала» пропустит дерби с «Атлетико» и оба матча с «Баварией» в ЛЧ

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустит приблизительно шесть недель после травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1, первая игра – 3:0).

33-летний футболист сборной Бельгии почувствовал мышечный дискомфорт еще во время предматчевой разминки, но он отыграл первый тайм и был заменен в перерыве на Андрея Лунина.

«Мадрид» сообщил, что у Тибо диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырехглавой мышцы.

По данным журналистки Аранчи Родригес, Куртуа выбыл на полтора месяца.

Таким образом, Тибо не сыграет против «Атлетико» 22 марта и пропустит оба матча с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ – 7 и 15 апреля. На 10 мая запланировано гостевое класико с «Барселоной».

Подробная статистика выступлений бельгийца – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Реала»
Шансов с Баварией и так было мало, а теперь их вообще нет.
Ответ гилберт
про мс вы также писали 🤣 и было также в те годы, когда Реал взял 3 лч
Ответ гилберт
Я сегодня написал нечто похожее - накидали минусов:)) Как народ голосует за комменты и где логика? :))
Ничего, у Баварии ещё хуже ситуация с вратарями)
Вот только со всем остальным лучше) а у нас игра держится то на результативности Мбаппе, то на спасенияз Куртуа, то на Вальверде
Ответ Ares
Да не скажи. Дэвис не наберёт форму, Мусиала тоже самое. По Нойеру тоже вопрос. Сейчас еще сборные надо пережить
Куртка в знак солидарности с вратарями Баварии "поломался"!
Ну мне спокойно, Лунин в свое время доказал что может заменить Куртуа
С Альбасете он очень нелепые голы пропустил((
Печалька, ладно, в прошлый раз Лунин не подвел.
Главный вопрос: справится ли Лунин с возложенной ответственностью ?
В своё время справился, но щас он без игровой практики. Посмотрим
Он может не провалиться, но против такой Баварии нужно сотворить чудо
Беда...Лунин надежнее за это время не стал. А я бы не стал надеяться на повторение сюжета .
это, конечно, потеря
но так-же известно, что в сезоне 23-24, когда Реал сделал золотой дубль, Куртуа и не играл (кроме финала ЛЧ)
Вот только вся команда тогда была в лучшей форме, а потому эта потеря не казалась такой страшной
Лунин затащит
3 минуты назад
