Куртуа выбыл на 1,5 месяца из-за травмы бедра. Вратарь «Реала» пропустит дерби с «Атлетико» и оба матча с «Баварией» в ЛЧ
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа пропустит приблизительно шесть недель после травмы, полученной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:1, первая игра – 3:0).
33-летний футболист сборной Бельгии почувствовал мышечный дискомфорт еще во время предматчевой разминки, но он отыграл первый тайм и был заменен в перерыве на Андрея Лунина.
«Мадрид» сообщил, что у Тибо диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра, входящей в состав четырехглавой мышцы.
По данным журналистки Аранчи Родригес, Куртуа выбыл на полтора месяца.
Таким образом, Тибо не сыграет против «Атлетико» 22 марта и пропустит оба матча с «Баварией» в 1/4 финала ЛЧ – 7 и 15 апреля. На 10 мая запланировано гостевое класико с «Барселоной».
но так-же известно, что в сезоне 23-24, когда Реал сделал золотой дубль, Куртуа и не играл (кроме финала ЛЧ)