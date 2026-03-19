Черчесов о тренировках «Ахмата» в Рамадан: «Скорректировали программу, индивидуально подошли к постящимся игрокам – сделали максимум в этих условиях. Религию надо уважать»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал об изменениях в тренировочном процессе команды во время Рамадана.
В 2026 году Рамадан, в течение которого мусульмане соблюдают пост, выпал на период с 17 февраля по 19 марта.
– Игра с «Ростовом» будет уже после Рамадана – можно ли сказать, что это пойдет команде в плюс?
– Во‑первых, это был непростой период. Мы заранее готовились к нему, теоретически понимали, с чем столкнемся. Думаю, нам удалось нивелировать эту ситуацию: скорректировали тренировочную программу и индивидуально подходили к игрокам, которые соблюдают пост. На сегодняшний день мы сделали максимум в тех условиях, которые были.
Ребята – молодцы, выполнили все, о чем договаривались. Период действительно был сложный: только набрали форму на сборах – и начался Рамадан. Но это важная часть жизни, религиозные вещи нужно правильно принимать и уважать, – сказал Черчесов.
Матч «Ахмата» с «Ростовом» в 22-м туре Мир РПЛ пройдет в субботу, 21 марта.