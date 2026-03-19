Лука Тони о Кейне: «Лучший форвард мира, я влюблен в него как в футболиста. Одна из немногих настоящих «девяток» среди всех «ложных»

Лука Тони высказал восхищение форвардом «Баварии» Харри Кейном.

Мюнхенцы разгромили «Аталанту» (4:1) во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Англичанин отметился дублем, теперь на его счету 50 голов в турнире.

«Я хочу сказать ему, что я влюблен в него как в футболиста. Потому что он одна из немногих настоящих «девяток», оставшихся в мире среди всех этих «ложных девяток».

И он лучший нападающий мира», – сказал экс-форвард «Баварии» и сборной Италии в интервью Prime Video Italia.

«Я ценю это. Это особенные слова от такой топовой «девятки», как ты. Спасибо», – ответил Кейн.

Кто выиграет ЛЧ?14630 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
