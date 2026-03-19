Совладелец «Комо» Майкл Бамбанг умер в 86 лет. Состояние братьев Хартоно – 43,8 миллиарда долларов
«Комо» сообщил о смерти одного из своих владельцев – Майкла Бамбанга Хартоно.
Братья Роберт Буди и Майкл Бамбанг Хартоно владеют клубом с 2019 года через свою компанию Djarum Group. Они вывели клуб из Серии D в Серию A, сейчас команда идет 4-й в таблице, в зоне Лиги чемпионов.
«Комо» глубоко опечален кончиной Майкла Бамбанга Хартоно. Мы выражаем искренние соболезнования семье Хартоно и всем сотрудникам Djarum Group.
Под руководством семьи клуб вступил в новую главу своей истории, и мы вспоминаем Майкла Бамбанга с благодарностью и уважением», – говорится в заявлении клуба.
Как сообщает Forbes, Хартоно умер в Сингапуре на 87-м году жизни. Братья Хартоно с общим состоянием в 43,8 миллиарда долларов являются самыми богатыми людьми в Индонезии.
Его сын Пирс Хартон учился в Гриндейле