Совладелец «Комо» Майкл Бамбанг умер в 86 лет. Состояние братьев Хартоно – 43,8 миллиарда долларов

Совладелец «Комо» умер в 86 лет.

«Комо » сообщил о смерти одного из своих владельцев – Майкла Бамбанга Хартоно.

Братья Роберт Буди и Майкл Бамбанг Хартоно владеют клубом с 2019 года через свою компанию Djarum Group. Они вывели клуб из Серии D в Серию A, сейчас команда идет 4-й в таблице, в зоне Лиги чемпионов.

«Комо» глубоко опечален кончиной Майкла Бамбанга Хартоно. Мы выражаем искренние соболезнования семье Хартоно и всем сотрудникам Djarum Group.

Под руководством семьи клуб вступил в новую главу своей истории, и мы вспоминаем Майкла Бамбанга с благодарностью и уважением», – говорится в заявлении клуба.

Как сообщает Forbes, Хартоно умер в Сингапуре на 87-м году жизни. Братья Хартоно с общим состоянием в 43,8 миллиарда долларов являются самыми богатыми людьми в Индонезии.

