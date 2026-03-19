Вратарь «Барсы» Гарсия избежал травмы в матче с «Ньюкаслом». Утверждалось, что он пропустит 2-3 недели

Вратарь «Барсы» Гарсия избежал травмы.

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия избежал травмы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ньюкаслом » (7:2, первая игра – 1:1).

24-летний футболист на 80-й минуте игры после сэйва схватился за левую икроножную мышцу и не смог продолжить встречу . Вместо него на поле вышел Войчех Шченсны. Сообщалось, что Жоан пропустит 2-3 недели из-за надрыва мышцы голени.

Каталонцы сообщили, что по результатам сегодняшних обследований у Гарсии не было выявлено повреждений, поэтому вратарь готов играть с «Райо Вальекано » 22 марта.

Гарсия пропустил 17 голов и провел 11 сухих матчей из 22 в нынешнем сезоне Ла Лиги . Его подробная статистика – здесь .