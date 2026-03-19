Агент Батракова о Европе: «Алексей занимается с репетитором и неплохо владеет английским. Он спокойно овладеет нужным ему языком, когда переедет»

Агент Батракова: он занимается английским, спокойно овладеет и другим языком.

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Алексея Батракова , рассказал, что полузащитник «Локомотива » занимается английским языком с репетитором.

Кузьмичев ответил на вопрос, куда именно в Европе хотел бы перейти хавбек – в Испанию или Италию. Ранее он сообщал , что 20-летним игроком интересуются клубы из Ла Лиги и Серии А, выступающие в Лиге чемпионов.

– Алексей хочет, чтобы это был хороший клуб, чтобы тренер ставил понятный футбол. Такого, чтобы только Испания или Италия, точно нет. Будем смотреть по тем вариантам, которые появятся.

– Итальянский язык он, в общем, учить не начал?

– Алексей занимается с репетитором и довольно неплохо владеет английским. На первых порах для адаптации ему будет достаточно английского, а потом, в зависимости от той страны, куда он переедет, совершенно спокойно овладеет тем языком, который будет актуален, – сказал Кузьмичев.