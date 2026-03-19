Месси, Альварес, Престианни, Ромеро, Пас, Симеоне, Энцо и Мак Аллистер – в заявке Аргентины на матч с Гватемалой
Национальная команда проведет товарищеский матч со сборной Гватемалы 31 марта. Финалиссима против сборной Испании, которая должна была состояться в Катаре 27 марта, отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Тренерский штаб Лионеля Скалони включил в список следующих футболистов:
– вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Марсель»), Хуан Муссо («Атлетико»);
– защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Леонардо Балерди («Марсель»), Николас Отаменди («Бенфика»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба – «Ривер Плейт»), Томас Паласиос («Эстудиантес»), Габриэль Рохас («Расинг Авельянеда»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Сенеси («Борнмут»);
– полузащитники: Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Максимо Перроне, Нико Пас (оба – «Комо»), Валентин Барко («Страсбур»), Родриго Де Поль («Интер Майами»), Энцо Фернандес («Челси»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Тьяго Альмада («Атлетико»);
– нападающие: Лионель Месси («Интер Майами»), Джанлука Престианни («Бенфика»), Хулиан Альварес, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне (все – «Атлетико»), Флако Лопес («Палмейрас»).