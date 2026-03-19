Быстров о пенальти «Зенита»: «Фол вообще в другую сторону, как по мне. ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот – смысл смотреть футбол, если из нас дураков делают?»

Быстров о судействе в РПЛ: такая дичь, что футбол смотреть не хочется.

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал эпизод с пенальти в пользу «Зенита » в матче с «Динамо» Махачкала (1:0) в первом раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. В добавленное к 1-му тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым .

После матча махачкалинцы заявили , что обратятся в ЭСК РФС.

«С момента возобновления сезона происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть! Смысл, если из нас делают дураков? ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот. Нет никакого желания смотреть, как пацаны бьются, а какой-то чудак, который сидит в этой теплой ванне – комнате ВАР, – что-то находит.

По мне, фол вообще в другую сторону! А тут пенальти! Смысл смотреть футбол, если «Зенит» не может крупно обыграть махачкалинское «Динамо»?» – сказал Быстров.