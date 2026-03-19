  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о пенальти «Зенита»: «Фол вообще в другую сторону, как по мне. ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот – смысл смотреть футбол, если из нас дураков делают?»
17

Быстров о судействе в РПЛ: такая дичь, что футбол смотреть не хочется.

Владимир Быстров признался, что не хочет смотреть футбол из-за ошибок судей.

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо» Махачкала (1:0) в первом раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России. В добавленное к 1-му тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

После матча махачкалинцы заявили, что обратятся в ЭСК РФС.

«С момента возобновления сезона происходит такая дичь, что футбол просто не хочется смотреть! Смысл, если из нас делают дураков? ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот. Нет никакого желания смотреть, как пацаны бьются, а какой-то чудак, который сидит в этой теплой ванне – комнате ВАР, – что-то находит.

По мне, фол вообще в другую сторону! А тут пенальти! Смысл смотреть футбол, если «Зенит» не может крупно обыграть махачкалинское «Динамо»?» – сказал Быстров.

Кто выиграет ЛЧ?14134 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoВладимир Быстров
logoСослан Кагермазов
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoДаниил Кондаков
видеоповторы
logoсудьи
logoПавел Кукуян
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо же, приходится соглашаться с Володькой. Никак не возразить.
Столетие само себя не отметит
Иуда прав чего греха таить
Семаку нравится. Он сам сказал. Главное нужно до штрафной дойти
Юбиляр не может - судья поможет!
мелочь, а приятно 👌
Ну тут Володька прав на 100 %
В смысле делают?
Никакого смысла. Как и слушать дураков в качестве экспертов.
Володька, так возьми и позвони одутловатому наверняка номер его есть и узнай чë и как?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
сегодня, 10:21
Дуран о пенальти в ворота «Махачкалы»: «Если судьи так решили, значит, было нарушение. «Зенит» забил только один гол, соперник хорошо играл в обороне»
сегодня, 07:45
Кагермазов об 11-метровом «Зенита»: «Это не пенальти на любом другом стадионе. Если бы не это, игра сложилась бы по-другому»
сегодня, 07:15
Рекомендуем
Главные новости
Вратарь «Барсы» Гарсия избежал травмы в матче с «Ньюкаслом». Утверждалось, что он пропустит 2-3 недели
9 минут назад
Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут
22 минуты назад
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
51 минуту назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
55 минут назад
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
58 минут назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
сегодня, 10:21
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
сегодня, 10:03
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
сегодня, 10:01
Смотрите Лигу Европы с утроенным депозитом от БЕТСИТИ!
сегодня, 10:00Промо
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Месси, Альварес, Престианни, Ромеро, Пас, Симеоне, Энцо и Мак Аллистер – в заявке Аргентины на матч с Гватемалой
2 минуты назад
Агент Батракова о Европе: «Алексей занимается с репетитором и неплохо владеет английским. Он спокойно овладеет нужным ему языком, когда переедет»
9 минут назад
Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
25 минут назад
Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»
36 минут назад
Лебеф о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Я бы спросил: «Вы издеваетесь?» Может, он сошел с ума. Не знаю, что пытаются показать тренеры новой эры, но это бесполезно»
38 минут назад
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
54 минуты назадФото
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
сегодня, 10:20
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
сегодня, 10:14
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
сегодня, 09:57
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
сегодня, 09:51
Рекомендуем