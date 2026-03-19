  • Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»

Нгамале: у меня есть предложения из Европы, но хочу остаться в «Динамо».

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале рассказал, что у него есть трансферные предложения от европейских клубов.

Нынешний контракт 31-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня.

– Вы хотите остаться в «Динамо»?

– Конечно. Я люблю «Динамо».

– У вас есть предложения от других клубов? За полгода до конца контракта вы можете общаться с другими командами.

– Если быть честным, то да, есть официальные предложения.

– Из какой страны?

– Это конфиденциально.

– Из России?

– Нет, из Европы.

– И что думаете делать?

– Сейчас я сфокусирован на игре за «Динамо». Это все, что я могу сказать, – заявил Нгамале.

В нынешнем сезоне Мир РПЛ вингер забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах. Полная статистика доступна по ссылке.

Нгамале сейчас, один из самых лучших игроков Динамо. Да он и сам, похоже что хочет остаться в команде.
Нгамале сейчас, один из самых лучших игроков Динамо. Да он и сам, похоже что хочет остаться в команде.
Сейчас рвёт .опу, но неизвестно, что будет, если его подпишут. А в дверь стучится молодежь...
Если бы были варианты, то они бы всплывали...
А эти предложения с тобой в одной комнате? ) летом 32 года как бы 🤷🏻‍♂️
А эти предложения с тобой в одной комнате? ) летом 32 года как бы 🤷🏻‍♂️
Ну Европа как бы очень разная.Он же про топ-5 лигу явно не имеет ввиду
В Европе ему столько платить, как Динамо, не будут. 31 год уже, целесообразно продлить контракт и просто еще год-два попылить в РПЛ.
