Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале рассказал, что у него есть трансферные предложения от европейских клубов.
Нынешний контракт 31-летнего футболиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня.
– Вы хотите остаться в «Динамо»?
– Конечно. Я люблю «Динамо».
– У вас есть предложения от других клубов? За полгода до конца контракта вы можете общаться с другими командами.
– Если быть честным, то да, есть официальные предложения.
– Из какой страны?
– Это конфиденциально.
– Из России?
– Нет, из Европы.
– И что думаете делать?
– Сейчас я сфокусирован на игре за «Динамо». Это все, что я могу сказать, – заявил Нгамале.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ вингер забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если бы были варианты, то они бы всплывали...