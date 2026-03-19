3

Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев подвел итоги домашнего матча с «Динамо» Махачкала в первом этапе полуфинала финала Пути регионов FONBET Кубка России.

– Как себя чувствуете?

– Я просто болел, есть небольшая усталость. Все хорошо.

– Как оцените игру?

– Понимали, что они будут делать. Изначально у них вышли три высокорослых игрока. Было понятно, что будут играть верховыми передачами. Нам надо было реализовывать свои моменты.

– С чем связываете низкую результативность?

– Не знаю, не могу сказать. Надо реализовывать.

– Оцените атмосферу при «Вираже».

– Всегда говорю, когда фан‑болельщики – это совсем другие эмоции. Это намного лучше. Любая поддержка подбадривает. Это прикольно, – сказал Дивеев после матча.

При этом экс-защитник армейцев отказался говорить о бывшем клубе: «Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
3 комментария
а почему игра-то гавно, что с Виражом что без Виража ?
Ответ pelevin78
а почему игра-то гавно, что с Виражом что без Виража ?
Это точно надо не у Дивеева спрашивать)
Материалы по теме
Семак об 1:0 с «Динамо» Махачкала: «За эту победу абсолютно не стыдно, она заслуженная. Пенальти тоже нужно заработать. Создать момент, на который бы судьи подумали…»
вчера, 18:22
Газзаев о ЦСКА: «Зачем отдали Дивеева?! Ну что это за защита? Анархия! Баринов не тот, что был в «Локомотиве», Кисляк сверкает лишь эпизодически, Обляков тоже. Чем занимались на сборах?»
вчера, 11:45
Челестини не считает обмен Дивеева на Гонду ошибкой: «Нельзя все мерить результатом. ЦСКА нужен был нападающий уровня Лусиано»
11 марта, 12:21
Рекомендуем
Главные новости
Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут
2 минуты назад
Быстров о пенальти «Зенита»: «Фол вообще в другую сторону, как по мне. ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот – смысл смотреть футбол, если из нас дураков делают?»
4 минуты назад
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
31 минуту назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
35 минут назад
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
38 минут назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
50 минут назад
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
сегодня, 10:03
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
сегодня, 10:01
Смотрите Лигу Европы с утроенным депозитом от БЕТСИТИ!
сегодня, 10:00Промо
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
5 минут назад
Лебеф о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Я бы спросил: «Вы издеваетесь?» Может, он сошел с ума. Не знаю, что пытаются показать тренеры новой эры, но это бесполезно»
18 минут назад
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
34 минуты назадФото
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
51 минуту назад
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
57 минут назад
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
сегодня, 09:57
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
сегодня, 09:51
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
сегодня, 09:40
Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
сегодня, 09:32
Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
сегодня, 09:15
Рекомендуем