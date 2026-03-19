Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»

Дивеев: про неудачную серию ЦСКА не знаю, давайте говорить о «Зените».

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев подвел итоги домашнего матча с «Динамо » Махачкала в первом этапе полуфинала финала Пути регионов FONBET Кубка России.

– Как себя чувствуете?

– Я просто болел, есть небольшая усталость. Все хорошо.

– Как оцените игру?

– Понимали, что они будут делать. Изначально у них вышли три высокорослых игрока. Было понятно, что будут играть верховыми передачами. Нам надо было реализовывать свои моменты.

– С чем связываете низкую результативность?

– Не знаю, не могу сказать. Надо реализовывать.

– Оцените атмосферу при «Вираже».

– Всегда говорю, когда фан‑болельщики – это совсем другие эмоции. Это намного лучше. Любая поддержка подбадривает. Это прикольно, – сказал Дивеев после матча.

При этом экс-защитник армейцев отказался говорить о бывшем клубе: «Неудачная серия ЦСКА ? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените».