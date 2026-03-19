Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев подвел итоги домашнего матча с «Динамо» Махачкала в первом этапе полуфинала финала Пути регионов FONBET Кубка России.
– Как себя чувствуете?
– Я просто болел, есть небольшая усталость. Все хорошо.
– Как оцените игру?
– Понимали, что они будут делать. Изначально у них вышли три высокорослых игрока. Было понятно, что будут играть верховыми передачами. Нам надо было реализовывать свои моменты.
– С чем связываете низкую результативность?
– Не знаю, не могу сказать. Надо реализовывать.
– Оцените атмосферу при «Вираже».
– Всегда говорю, когда фан‑болельщики – это совсем другие эмоции. Это намного лучше. Любая поддержка подбадривает. Это прикольно, – сказал Дивеев после матча.
При этом экс-защитник армейцев отказался говорить о бывшем клубе: «Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените».