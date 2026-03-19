  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут
10

Нападающая «Атлетико» и сборной Бразилии Джио Гарбелини отвергла обвинения в расизме в адрес Фату Демебеле из «Тенерифе».

Во вторник в конце ответного полуфинала Кубка Испании между «Атлетико» и «Тенерифе» (1:0, первая игра – 1:0) у футболистки из Мали на поле произошла стычка с Фьяммой Бенитес из «Атлетико», после которой Демебеле удалили. Джио вмешалась в конфликт. При этом был задействован антирасистский протокол, игру останавливали на пять минут. Вратарь клуба с Канарских островов Ноэлия Рамос заявила, что Гарбелини назвала Фату «черной» (negra).

Судьи заявили, что не слышали расистских высказываний. В официальном отчете также указано, что Фату ждала в туннеле, пока Джио уйдет с поля после игры. Между ними произошла новая стычка, футболисток пришлось разнимать.

«Я делаю публичное заявление по поводу жалобы, зафиксированной в отчете по итогам матча, в которой меня обвиняют в расизме. Я категорически и безоговорочно отрицаю, что произносила слово «черная» или какие-либо другие расистские или оскорбительные высказывания.

То, что было отражено в отчете, не имело места. Расизм – это то, что я глубоко отвергаю. Это противоречит всему, что я собой представляю, и всему, что я пережила в спорте.

На протяжении всей карьеры я делила раздевалки, достижения и настоящую дружбу с людьми разных культур и происхождения – и это всегда было для меня чем-то естественным, а не формальным поведением.

Когда я вижу свое имя, связанное с такой ложью, это причиняет мне боль. И я не буду молчать. Я верю, что правда выйдет наружу и факты будут должным образом прояснены. Я буду продолжать сотрудничать всеми необходимыми способами. Спасибо за любовь и поддержку, которые я получила», – выступила с заявлением Джио.

Кто выиграет ЛЧ?14136 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Sports
Источник: Globo Esporte
женский футбол
logoАтлетико
дискриминация
logoТенерифе
logoсудьи
logoсборная Мали
logoсборная Бразилии жен
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
происшествия
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хотел найти эту Фату Демебеле, а гугл все время исправляет на фото Дембеле))))
Ответ imperzo
Почему на Дембеле , а не на Фати
ты мойдодыр читал?
Ответ CaSpeR-13
Негр, гоу, гоу! (С)
То самое равноправие, раз мужики носятся с расизмом, то и девкам негоже в стороне оставаться
Винисиус опять провоцирует
Ну шо бразилы, фас? Или это другое?
А эта Джио ничего такая.
Где то тихо хихикает винисиус
дух винисиуса летает над полями европы
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
