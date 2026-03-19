Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут

Футболистку «Атлетико» обвинили в расизме, она отрицает, что сказала «черная».

Нападающая «Атлетико» и сборной Бразилии Джио Гарбелини отвергла обвинения в расизме в адрес Фату Демебеле из «Тенерифе ».

Во вторник в конце ответного полуфинала Кубка Испании между «Атлетико » и «Тенерифе » (1:0, первая игра – 1:0) у футболистки из Мали на поле произошла стычка с Фьяммой Бенитес из «Атлетико», после которой Демебеле удалили. Джио вмешалась в конфликт. При этом был задействован антирасистский протокол, игру останавливали на пять минут. Вратарь клуба с Канарских островов Ноэлия Рамос заявила, что Гарбелини назвала Фату «черной» (negra).

Судьи заявили, что не слышали расистских высказываний. В официальном отчете также указано, что Фату ждала в туннеле, пока Джио уйдет с поля после игры. Между ними произошла новая стычка, футболисток пришлось разнимать.

«Я делаю публичное заявление по поводу жалобы, зафиксированной в отчете по итогам матча, в которой меня обвиняют в расизме. Я категорически и безоговорочно отрицаю, что произносила слово «черная» или какие-либо другие расистские или оскорбительные высказывания.

То, что было отражено в отчете, не имело места. Расизм – это то, что я глубоко отвергаю. Это противоречит всему, что я собой представляю, и всему, что я пережила в спорте.

На протяжении всей карьеры я делила раздевалки, достижения и настоящую дружбу с людьми разных культур и происхождения – и это всегда было для меня чем-то естественным, а не формальным поведением.

Когда я вижу свое имя, связанное с такой ложью, это причиняет мне боль. И я не буду молчать. Я верю, что правда выйдет наружу и факты будут должным образом прояснены. Я буду продолжать сотрудничать всеми необходимыми способами. Спасибо за любовь и поддержку, которые я получила», – выступила с заявлением Джио.