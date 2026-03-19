Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»

Гаджиев о пенальти «Зенита»: таким клубам дают поблажки, это двойные толкования.

Почетный президент махачкалинского «Динамо » Гаджи Гаджиев высказался о судействе в чемпионате Росси после пенальти в пользу «Зенита» в матче полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

«Я считаю, что это вещь неизбежная, не будем сейчас обращаться с претензиями к «Зениту». Это ведь повсеместная вещь, и она существует не только в спорте. Таким богатым и именитым клубам с большим административным ресурсом во всем мире делаются поблажки. Разве нет?

Меня больше беспокоит то, что происходит с нашей командой. Что в конце прошлого сезона не единожды было безобразное судейство с массой причин для отмены голов и неназначения пенальти в пользу нашей команды или назначения в наши ворота. Таких ситуаций было более чем достаточно.

Но ведь у многих футбольных экспертов постоянно возникает вопрос – почему идет двойное толкование правил? Не должно быть двойных толкований, ведь правила игры – это основа для тренировочного процесса. И правила диктуют ход тренировки – в зависимости от того, можно держать соперника руками или нет, можно ли толкать в корпус или спину. Мы часто слышим: судья повысил планку допустимых единоборств. Но арбитр не может ни повышать планку, ни опускать ее, он должен судить согласно нормам правил. А это чрезвычайно важная вещь для самого главного – для тренировок команды», – сказал Гаджиев.

