Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о судействе в чемпионате Росси после пенальти в пользу «Зенита» в матче полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

«Я считаю, что это вещь неизбежная, не будем сейчас обращаться с претензиями к «Зениту». Это ведь повсеместная вещь, и она существует не только в спорте. Таким богатым и именитым клубам с большим административным ресурсом во всем мире делаются поблажки. Разве нет?

Меня больше беспокоит то, что происходит с нашей командой. Что в конце прошлого сезона не единожды было безобразное судейство с массой причин для отмены голов и неназначения пенальти в пользу нашей команды или назначения в наши ворота. Таких ситуаций было более чем достаточно.

Но ведь у многих футбольных экспертов постоянно возникает вопрос – почему идет двойное толкование правил? Не должно быть двойных толкований, ведь правила игры – это основа для тренировочного процесса. И правила диктуют ход тренировки – в зависимости от того, можно держать соперника руками или нет, можно ли толкать в корпус или спину. Мы часто слышим: судья повысил планку допустимых единоборств. Но арбитр не может ни повышать планку, ни опускать ее, он должен судить согласно нормам правил. А это чрезвычайно важная вещь для самого главного – для тренировок команды», – сказал Гаджиев.

Да какие поблажки? У нас судьи сами уже запутались в трактовках. Они просто не соответствуют уровню. Ошибки почти в каждом матче. Сегодня этим помогли, завтра им же навредили. Но если у всех проблема именно в том, что помогли Зениту/Спартаку/Краснодару, то ничего и не изменится.
А есть чемпионаты где судьи соответствуют уровню? Или у нас настолько крутой чемпионат что судьи не соответствуют уровню???
Потому что за эти ошибки их не наказывают, а ищут всеми силами оправдания одно нелепее другого. В такой обстановке ничего продуктивного никогда не получится.
РПЛ прогнулась под деньги Зенита, и Газпрома в частности, отсюда обилие ошибок судейских в пользу зенитчиков и вечная демагогия о том, почему им так можно, а остальным нет. Да и Спартак с десятью чемпионствами надо как-то обгонять, да треклятый Краснодар второй сезон подряд мешает, паскуда эдакая.
Подождите, Газпром же в большущем минусе и урезал бюджет.Получается, что в предыдущем сезоне РПЛ прогнулась под Краснодар?
Если серьёзно то все уже запутались в этих трактовках, нужны единые трактования одних и тех же нарушений, а у нас ЭСК оправдывает очевидные моменты.
Откуда у частного, а не государственного клуба лишние деньги на примере Краснодара? Галицкий делом занимается и выводит Краснодар в реальные топы, тогда как Зенит страдает хренью, покупая за огромные деньги легионеров в надежде что их скилл зарешает в чемпионате, но не тут то было. Решает в основном алчность и лень приезжих. Да и вообще ты себе противоречишь: то есть у Газпрома нет денег, но при этом Зенит ежегодно обновляет состав дорогущими легионерами за крышесносную личку. Вы врите да не завирайтесь, ёпт.
Гаджиев тренировал Анжи в те времена, когда Анжи в Махачкале в одной игре бил два пенальти Зениту, судья удалил вратаря Зенита Бородина за игру головой за пределами штрафной(ему якобы показалось, что это была игра рукой), а потом, когда Зенит поставил в ворота полевого игрока(все замены были использованы ранее), добавил к игре 8 минут ) Но тогда, конечно, у него вопросов к судейству не было )

По вчерашней игре если поставили пенальти на Каргемазове, то должны были ставить и на Караваеве.
Мне кажется вы сравниваете вообще разные вещи. Сейчас есть ВАР который такие моменты просматривает и ошибок меньше должно быть
Так арбитр и судит согласно правилам.
Правилам газпромфутбола.
После таких пенальти не остается сомнений , что заносят в судейскую и заносят миллионами с карточки некого Миллера АБ, ничем иным этот судейский беспредел обьяснить нельзя
А почему бы не разогнать этих всех Карасевых Да кукуянов , а?
Пусть ии судит уже в конце концов.
Просто 🤡 какая-то
так и судят согласно правилу, что зениту надо пенальти ставить при любом удобном случае, потому что с игры они не забивают. да, собственно, уже и не хотят это делать, зная, что будет пенальти. Вся тактика перед игрой это камень, ножницы, бумага на то, кто будет первый бить пенальти
у нас экспертами на том же матчтв выступают кто??? те же самые арбитры, на которых пробу ставить негде, зазеркалье ☝️
Справедливости захотелось ?
Ты , старое … , нам тут годами пишешь прямо противоположные слова !
Может так ещё и демократии в футболе захочется тебе ?
