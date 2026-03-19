Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере.
Новым главным тренером «Кремонезе» стал Марко Джампаоло.
58-летний специалист сменил Давиде Николу и вернулся в клуб, который он тренировал в Серии С в сезоне-2014/15.
Как сообщает Opta, Джампаоло возглавил 11-й клуб в Серии А за карьеру. Он повторил рекорд Альберто Малезани и Карло Маццоне. Марко наиболее известен по работе в «Милане» (начало сезона-2019/20), «Сампдории» и «Торино».
«Кремонезе» набрал 24 очка в 29 матчаках чемпионата Италии и занимает 18-е место в таблице.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Кремонезе»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Легенда и философ. Непонятый, правда)
Легенда и философ. Непонятый, правда)
Только у Милана могло хватить мозгов его пригласить.
Только у Милана могло хватить мозгов его пригласить.
Его в свое время Сакки хвалил)
Когда-то, казался, мега перспективным)
Рекордное использование конспектов.
