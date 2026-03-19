  Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне

Новым главным тренером «Кремонезе» стал Марко Джампаоло.

58-летний специалист сменил Давиде Николу и вернулся в клуб, который он тренировал в Серии С в сезоне-2014/15.

Как сообщает Opta, Джампаоло возглавил 11-й клуб в Серии А за карьеру. Он повторил рекорд Альберто Малезани и Карло Маццоне. Марко наиболее известен по работе в «Милане» (начало сезона-2019/20), «Сампдории» и «Торино».

«Кремонезе» набрал 24 очка в 29 матчаках чемпионата Италии и занимает 18-е место в таблице.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Кремонезе»
Легенда и философ. Непонятый, правда)
Ответ Игорь Новиков
Легенда и философ. Непонятый, правда)
Только у Милана могло хватить мозгов его пригласить.
Ответ lyosha1786
Только у Милана могло хватить мозгов его пригласить.
Его в свое время Сакки хвалил)
Когда-то, казался, мега перспективным)
Рекордное использование конспектов.
Материалы по теме
Чемпионат Италии. «Фиорентина» разгромила «Кремонезе»
16 марта, 21:38
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
3 минуты назад
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
10 минут назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
22 минуты назад
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
40 минут назад
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
42 минуты назад
Смотрите Лигу Европы с утроенным депозитом от БЕТСИТИ!
43 минуты назадПромо
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
49 минут назад
Суд Амстердама постановил допросить Промеса. Экс-игрок «Спартака» останется под стражей, слушания его дела по существу начнутся 30 ноября
сегодня, 09:43
Денис Глушаков: «Для меня московских пробок не существует. Мне на машине передвигаться удобнее, чем на метро»
сегодня, 09:40
Ланг лишился части пальца в игре с «Ливерпулем» – его зажало между рекламными щитами. Вингеру «Галатасарая» дали кислородную маску, кровь долго не могли остановить
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
6 минут назадФото
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
7 минут назад
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
23 минуты назад
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
46 минут назад
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
52 минуты назад
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
сегодня, 09:40
Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
сегодня, 09:32
Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
сегодня, 09:15
Риоло об ЛЧ: «Не понимаю, как «Ливерпуль» может доставить проблемы «ПСЖ» – они слабее, чем в том сезоне, а парижане сильнее. Их можно сравнить только с «Баварией»
сегодня, 09:15
«Крылья Советов» сыграют с «Рубином». Самарцы, ждем всех на домашней игре против казанцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем