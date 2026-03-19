Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне

Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере.

58-летний специалист сменил Давиде Николу и вернулся в клуб, который он тренировал в Серии С в сезоне-2014/15.

Как сообщает Opta, Джампаоло возглавил 11-й клуб в Серии А за карьеру. Он повторил рекорд Альберто Малезани и Карло Маццоне . Марко наиболее известен по работе в «Милане » (начало сезона-2019/20), «Сампдории» и «Торино».

«Кремонезе » набрал 24 очка в 29 матчаках чемпионата Италии и занимает 18-е место в таблице.