Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)

Некоторые воспитанники «ПСЖ» не хотят продлевать контракты из-за подписания Дро.

Несколько молодых футболистов «ПСЖ» хотят покинуть клуб после подписания Дро Фернандеса .

Парижский клуб купил 18-летнего полузащитника у «Барселоны» в январе за 8 млн евро , подписав с ним контракт до 2030 года.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на L’Equipe, некоторые из молодых футболистов «ПСЖ » недовольны тем, что Луис Энрике делает ставку на футболистов извне, не давая шанса воспитанникам академии. Порядка семи игроков, включая 17-летнего Самба Кулибали и 18-летнего Мартина Джеймса, не ответили на предложения клуба о продлении контракта и рассматривают возможность сменить команду по окончании сезона. В частности, недовольство вызвало сокращение игрового времени 18-летнего Ибраима Мбайе и перевод в молодежную команду Ноа Нсоки и Матиса Жанжеаля .

Отмечается, что в «ПСЖ» осознают, что некоторые из молодых воспитанников могут покинуть команду. Один из тренеров академии объяснил, что сокращение игрового времени связано с ключевыми матчами и возвращением в состав травмированных игроков, при этом отметив, что молодым футболистам «трудно набраться терпения».