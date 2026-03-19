Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал о реакции команды на фол Пабло Солари в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).
Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса. Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Александр Соболев.
– Ругали ли Солари за пенальти в матче с «Зенитом»?
– Да его много кто отругал. Пабло все прекрасно понимает. Конечно, это непозволительно так действовать в больших матчах. В таких матчах все решают детали.
Но имеем то, что имеем. Надеюсь, что подобное больше не повторится, – сказал Зобнин.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Такую х..ню сгородить не каждый может , а глядя на его придурковатую улыбку, понимаешь он просто д(м)ур(д)ак. Сейчас Спартак должен играть с этой обоймой игроков , но летом стоит подумать, нужны ли они клубу ?
Правильно Рома сказал, физиономию щупать последнее дело, а вот на чистом русском все по интонации поймет, аргентинцы понятливые, а парень талантливый, так что выносить сор из избы не надо. Посмотрим 7 апреля, как беседа прошла.
Талантливый, но весьма однобокий и не очень сообразительный. Если против него играет хоть немного соображающий защитник, то толку мало от Солари. Его преимущество только в скорости: получая мяч, он в 90% случаев прокидывает себе под правую и бежит, а если у штрафной, то подаёт, но даже не смотрит куда. Но и подача редко проходит, так как защитники знают, что он ВСЕГДА под правую убирает мяч и подаёт, вот и весь его футбольный арсенал...
Я в футболе не сильно разбираюсь, но он по все схемам справа играет, а позиция форвард. За 20 матчей 6 мячей, кстати идет по графику выше среднего по карьере. И я вчера был на игре, так он всю бровку закрывал, а там прокинул, навес, много ума не надо. Я так же, только у меня правая тещина, я с левой подавал. Тренеру всегда виднее.
А с конями можно значит привозить и это капитан
...надругал
Просто отругать мало, этот бесславный уб.....док украл у меня всё желание переживать за родной клуб. Пока такие пассажиры в команде с дырой в башке хорошего ждать не приходиться.
