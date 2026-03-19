Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»

Зобнин о фоле Солари с «Зенитом»: непозволительно так поступать в больших матчах.

Капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал о реакции команды на фол Пабло Солари в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Момент произошел на 44-й минуте. После подачи с углового Солари прихватил за футболку Дугласа Сантоса. Главный арбитр Сергей Карасев назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Александр Соболев.

– Ругали ли Солари за пенальти в матче с «Зенитом»?

– Да его много кто отругал. Пабло все прекрасно понимает. Конечно, это непозволительно так действовать в больших матчах. В таких матчах все решают детали.

Но имеем то, что имеем. Надеюсь, что подобное больше не повторится, – сказал Зобнин.