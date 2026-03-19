«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
Суперкомпьютер Opta продолжает считать «Арсенал» фаворитом ЛЧ.
Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы остающихся в Лиге чемпионов команд на победу в турнире после того, как были сыграны ответные матчи 1/8 финала.
«Арсенал» остается главным фаворитом турнира. Его шансы на трофей оцениваются в 29,73%.
1. «Арсенал» – 29,73%
2. «Бавария» – 18,33%
3. «Барселона» – 15,66%
4. «ПСЖ» – 11,87%
5. «Реал» – 9,85%
6. «Ливерпуль» – 7,12%
7. «Атлетико» – 4,41%
8. «Спортинг» – 3,03%.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta Analyst
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Мне лично кажется Бавария фаворит