«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)

Суперкомпьютер Opta продолжает считать «Арсенал» фаворитом ЛЧ.

Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы остающихся в Лиге чемпионов команд на победу в турнире после того, как были сыграны ответные матчи 1/8 финала.

«Арсенал» остается главным фаворитом турнира. Его шансы на трофей оцениваются в 29,73%.

1. «Арсенал » – 29,73%

2. «Бавария » – 18,33%

3. «Барселона » – 15,66%

4. «ПСЖ» – 11,87%

5. «Реал» – 9,85%

6. «Ливерпуль » – 7,12%

7. «Атлетико» – 4,41%

8. «Спортинг» – 3,03%.