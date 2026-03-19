«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)

Суперкомпьютер Opta продолжает считать «Арсенал» фаворитом ЛЧ.

Суперкомпьютер Opta Sports пересчитал шансы остающихся в Лиге чемпионов команд на победу в турнире после того, как были сыграны ответные матчи 1/8 финала.

«Арсенал» остается главным фаворитом турнира. Его шансы на трофей оцениваются в 29,73%.

1. «Арсенал» – 29,73%

2. «Бавария» – 18,33%

3. «Барселона» – 15,66%

4. «ПСЖ» – 11,87%

5. «Реал» – 9,85%

6. «Ливерпуль» – 7,12%

7. «Атлетико» – 4,41%

8. «Спортинг» – 3,03%.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta Analyst
Мне кажется Арсенал нельзя называть фаворитом хотя бы потому, что у Арсенала самый конкурентный чемпионат. Силы поэкономить не получится.
Мне лично кажется Бавария фаворит
Ответ Forza14Viola
И помимо чемпионата у Арсенала еще два внутренних кубка, в которых он участвует. Лишь бы не было как в известной пословице - за двумя зайцами... а тут их вообще четыре)
Да кто-то вообще туры нац. чемпионатов могут отменять из-за ЛЧ, это уже не говоря о переносе даты. Команды готовятся целенаправленно к ЛЧ. В Англии такого никогда не будет. Это к разговору о слабости АПЛ
Посмотрите на это иначе: Арсенал НЕ выиграет ЛЧ с вероятностью 70%, Бавария - с вероятностью 82%, Барселона - с вероятностью 86%... :))
Ну с такими шансами похоже что никто не выиграет. Модель суперкомьютера - Школотрон 2026
Выиграет ЛЧ одна из этих команд. Не благодарите.
Точно 😂
как ты догадался
Проблема подобных прогнозов, основанных на статистике, в том, что они очень хорошо и точно показывают ситуацию для чемпионатов, но очень плохо - для турниров с олимпийской системой. В системах с плей-офф они отражают среднее (математическое ожидание) при большом разбросе (дисперсии). Поэтому предсказательная сила этих прогнозов существенно снижается и воспринимать их нужно как примерные ориентиры.
Все команды показывают приятный футбол в последних матчах. Будет интересно смотреть за четвертьфиналами, и пусть победит сильнейший. Главное, чтоб без скандалов.
фавориты Бавария и ПСЖ, дальше Арсенал и Барса примерно на одном уровне, остальные вряд ли
Вероятность, что я вечером куплю пива в КБ составляет 34,78%. И хрен вы докажете, что хоть процентом меньше. Вот такая аналитика
У меня чем ближе время к вечеру то вероятность растет практически до 99%, и так каждый раз 😁😁😁
Всем в глаза видимо счет попал с аталантой, раз не видят реальности. Бавария хуже играет во второй части сезона.
На багаже Венгера, наконец-то
Материалы по теме
«Реал» вылетит от «Баварии», «ПСЖ» пройдет «Ливерпуль»: ожидания букмекеров от 1/4 финала Лиги чемпионов
вчера, 22:36
«Арсенал» – фаворит Лиги чемпионов у букмекеров. «Бавария» – 2-я, «Барса» – 3-я, «Ливерпуль» – 6-й
вчера, 22:08
В 1/4 финала ЛЧ сыграют 3 клуба из Испании, 2 из Англии и по 1 из Германии, Франции и Португалии
вчера, 22:04
В 1/4 финала ЛЧ «Реал» сыграет с «Баварией», «Барселона» – с «Атлетико», «ПСЖ» – с «Ливерпулем», «Арсенал» – со «Спортингом»
вчера, 22:03
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 28%, «Бавария» – 22%, «Барселона» – 11%. Шансы «Ман Сити» и «Буде-Глимт» равны – 2% (Opta)
12 марта, 19:32
Рекомендуем
Главные новости
Вратарь «Барсы» Гарсия избежал травмы в матче с «Ньюкаслом». Утверждалось, что он пропустит 2-3 недели
1 минуту назад
Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут
14 минут назад
Быстров о пенальти «Зенита»: «Фол вообще в другую сторону, как по мне. ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот – смысл смотреть футбол, если из нас дураков делают?»
16 минут назад
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
43 минуты назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
47 минут назад
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
50 минут назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
сегодня, 10:21
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
сегодня, 10:03
Смотрите Лигу Европы с утроенным депозитом от БЕТСИТИ!
сегодня, 10:00Промо
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Батракова о Европе: «Алексей занимается с репетитором и неплохо владеет английским. Он спокойно овладеет нужным ему языком, когда переедет»
1 минуту назад
Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
17 минут назад
Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»
28 минут назад
Лебеф о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Я бы спросил: «Вы издеваетесь?» Может, он сошел с ума. Не знаю, что пытаются показать тренеры новой эры, но это бесполезно»
30 минут назад
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
46 минут назадФото
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
сегодня, 10:20
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
сегодня, 10:14
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
сегодня, 09:57
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
сегодня, 09:51
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
сегодня, 09:40
Рекомендуем