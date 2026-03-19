Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
Александр Максименко вышел на второе место по количеству игр за «Cпартак» среди вратарей.
28-летний футболист принял участие во вчерашнем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0, первая игра – 2:5).
Александр провел 221-й матч за красно-белых и обошел Владимира Маслаченко. Больше игр среди голкиперов за клуб лишь у Рината Дасаева – 425.
Максименко дебютировал за основной состав «Спартака» 25 октября 2017 года. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Спартака»
А Максименко
Не Плетикоса, не Ковалевски
А Максименко
Какие тут титулы)
Кто его агент?