  • Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры

28-летний футболист принял участие во вчерашнем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0, первая игра – 2:5).

Александр провел 221-й матч за красно-белых и обошел Владимира Маслаченко. Больше игр среди голкиперов за клуб лишь у Рината Дасаева – 425.

Максименко дебютировал за основной состав «Спартака» 25 октября 2017 года. Его подробная статистика – здесь.

Никогда бы раньше не подумал, что пыльный мешок с картошкой будет вторым по количеству матчей за Спартак на воротах за всю историю. Мда...
Ебздрогыч
Легенда клуба
Так и легендой станет клуба...Как Комбаров.
Сергей Круг
Лучше бы как Терри
Сергей Круг
А какие вопросы к Димону? Верой и правдой все 9 лет в клубе, значимый вклад в чемпионство и другие медали. Периодами капитанил. Вполне себе знаковый для Спартака человек. Да и сильнее слева в защите после него так никто и не поиграл, хотя он и профильным ЛЗ не являлся
Что там по пропущенным ? Кого он обошел?!
Если бы не тесть его в совете директоров Лукойла, он бы уже давно бы где нибудь в Медиа Лиге пылил
Сюр полнейший. Очень средний вратарь.
Mike_Podolyan
Это и удивляет в нынешнем Спартаке - как можно говорить о чемпионстве и иметь такого первого номера
Тихой сапой, ещё легендой Спартака станет...
Не Ребров, не Дикань
А Максименко
Не Плетикоса, не Ковалевски
А Максименко

Какие тут титулы)
Досидели
Кто его агент?
по пропущенным уже, наверное, всех обогнал?
Лучше Филимонова и Плетикосы еще было к сожалению....
Материалы по теме
Максименко ужасен на пенальти: не дал забить лишь раз за 8 лет
15 марта, 12:15
«Спартак» пропустил 12 голов в 4 играх при Карседо. «Зенит» сегодня забил дважды с пенальти
14 марта, 15:24
Юран о пропущенных голах Максименко: «При чем тут он, если дают возможность в штрафной пробивать по воротам? Пенальти разве он сам зарабатывает?»
14 марта, 08:59
Мостовой о Максименко и 10 пропущенных голах в 3 матчах: «Мог выручить максимум в двух. Что он мог сделать, когда расстреливали с 5 метров?»
13 марта, 03:30
Рекомендуем
Главные новости
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
3 минуты назад
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
10 минут назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
22 минуты назад
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
40 минут назад
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
42 минуты назад
Смотрите Лигу Европы с утроенным депозитом от БЕТСИТИ!
43 минуты назадПромо
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
49 минут назад
Суд Амстердама постановил допросить Промеса. Экс-игрок «Спартака» останется под стражей, слушания его дела по существу начнутся 30 ноября
сегодня, 09:43
Денис Глушаков: «Для меня московских пробок не существует. Мне на машине передвигаться удобнее, чем на метро»
сегодня, 09:40
Ланг лишился части пальца в игре с «Ливерпулем» – его зажало между рекламными щитами. Вингеру «Галатасарая» дали кислородную маску, кровь долго не могли остановить
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
6 минут назадФото
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
7 минут назад
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
23 минуты назад
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
29 минут назад
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
46 минут назад
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
сегодня, 09:40
Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
сегодня, 09:32
Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
сегодня, 09:15
Риоло об ЛЧ: «Не понимаю, как «Ливерпуль» может доставить проблемы «ПСЖ» – они слабее, чем в том сезоне, а парижане сильнее. Их можно сравнить только с «Баварией»
сегодня, 09:15
«Крылья Советов» сыграют с «Рубином». Самарцы, ждем всех на домашней игре против казанцев!
сегодня, 09:00Реклама
Рекомендуем