Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры

Александр Максименко вышел на второе место по количеству игр за «Cпартак» среди вратарей.

28-летний футболист принял участие во вчерашнем ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0, первая игра – 2:5).

Александр провел 221-й матч за красно-белых и обошел Владимира Маслаченко . Больше игр среди голкиперов за клуб лишь у Рината Дасаева – 425.

Максименко дебютировал за основной состав «Спартака» 25 октября 2017 года.