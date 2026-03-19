«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов считает, что ЦСКА показывает лучшую игру в Мир РПЛ, несмотря на результаты после зимней паузы.
Армейцы проиграли все три матча Мир РПЛ после рестарта сезона, а также вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России, уступив «Краснодару» в ответном матче полуфинала (0:4, первая игра – 3:1).
– У ЦСКА кризис?
– Все говорят, что ЦСКА сдал. Но, на мой взгляд, у них самая лучшая игра в чемпионате. Да, отсутствуют очки, но это стечение обстоятельств. Лусиано получил красную карточку в самом начале матча с «Динамо», не может забить голы. Плюс армейцы совершили ошибку, что не купили Даку у «Рубина».
Одна из самых главных проблем ЦСКА – нет нападающих, Мусаев не тянет на эту роль. У него проблема в голове, слишком большой профессионализм в хорошем смысле этого слова ему вредит. А нужно иногда быть разгильдяем на поле.
– Уже звучат возгласы уволить Челестини. Руководство ЦСКА поступит разумно, не поддастся на эмоции?
– Уволить тренера будет неправильным шагом. ЦСКА – самая прессингующая команда лиги, я вижу, как она бежит, как играет. «Динамо» первый тайм играло в большинстве и не знало, что делать, а ЦСКА их душил. Это говорит о том, что команда стабильная и сильная, но не хватает нападающего, – сказал Попов.
У ЦСКА нет игры , поэтому и сыпятся. Футбол не лёгкая атлетика и расчёт на то , что Глебов или Круг убегут уже в октябре давали сбой. Пока другого Челестини предложить не может. Парни подсели , а Варианта -Б просто нет. Увольнять не стоит , после Николича взлетели выше чем объективно заслуживали, от того и такие разочарования.
Не дёргайтесь .