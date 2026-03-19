Алексей Попов: у ЦСКА лучшая игра в РПЛ.

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов считает, что ЦСКА показывает лучшую игру в Мир РПЛ , несмотря на результаты после зимней паузы.

Армейцы проиграли все три матча Мир РПЛ после рестарта сезона, а также вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России, уступив «Краснодару» в ответном матче полуфинала (0:4, первая игра – 3:1).

– У ЦСКА кризис?

– Все говорят, что ЦСКА сдал. Но, на мой взгляд, у них самая лучшая игра в чемпионате. Да, отсутствуют очки, но это стечение обстоятельств. Лусиано получил красную карточку в самом начале матча с «Динамо », не может забить голы. Плюс армейцы совершили ошибку, что не купили Даку у «Рубина ».

Одна из самых главных проблем ЦСКА – нет нападающих, Мусаев не тянет на эту роль. У него проблема в голове, слишком большой профессионализм в хорошем смысле этого слова ему вредит. А нужно иногда быть разгильдяем на поле.

– Уже звучат возгласы уволить Челестини. Руководство ЦСКА поступит разумно, не поддастся на эмоции?

– Уволить тренера будет неправильным шагом. ЦСКА – самая прессингующая команда лиги, я вижу, как она бежит, как играет. «Динамо» первый тайм играло в большинстве и не знало, что делать, а ЦСКА их душил. Это говорит о том, что команда стабильная и сильная, но не хватает нападающего, – сказал Попов.