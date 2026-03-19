  «У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах

Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов считает, что ЦСКА показывает лучшую игру в Мир РПЛ, несмотря на результаты после зимней паузы.

Армейцы проиграли все три матча Мир РПЛ после рестарта сезона, а также вылетели из Пути РПЛ FONBET Кубка России, уступив «Краснодару» в ответном матче полуфинала (0:4, первая игра – 3:1).

– У ЦСКА кризис?

– Все говорят, что ЦСКА сдал. Но, на мой взгляд, у них самая лучшая игра в чемпионате. Да, отсутствуют очки, но это стечение обстоятельств. Лусиано получил красную карточку в самом начале матча с «Динамо», не может забить голы. Плюс армейцы совершили ошибку, что не купили Даку у «Рубина».

Одна из самых главных проблем ЦСКА – нет нападающих, Мусаев не тянет на эту роль. У него проблема в голове, слишком большой профессионализм в хорошем смысле этого слова ему вредит. А нужно иногда быть разгильдяем на поле.

– Уже звучат возгласы уволить Челестини. Руководство ЦСКА поступит разумно, не поддастся на эмоции?

– Уволить тренера будет неправильным шагом. ЦСКА – самая прессингующая команда лиги, я вижу, как она бежит, как играет. «Динамо» первый тайм играло в большинстве и не знало, что делать, а ЦСКА их душил. Это говорит о том, что команда стабильная и сильная, но не хватает нападающего, – сказал Попов.

Кто выиграет ЛЧ?13999 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
9 комментариев
"Нападающего не хватает", в середине поля бестолково бегает Баринов, в каждой игре пасует сопернику и делает обрезы - и при этом "лучшая игра в РПЛ"?
смешно про Даку,как будто Рубин торгует им и взял да и продал его армейцам,в Зенит его вынужденно хотели продать т.к. Сибур спонсор Рубина,в любой другой клуб будет такой ценник,что у любого желание покупать отпадет
Где блин , лучшая? Продать хорошего защитника при атакующей модели, это пипец мозгов надо иметь🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Лучшая игра??? Смешная шутка.)))
игра была первые 3 тура дальше пошли страдания. свидетели таланта сигудсана и фаизулаева выдумали очередную байку о фееричном футболе челестини
Ё-моё и это бывший игрок РПЛ ?
У ЦСКА нет игры , поэтому и сыпятся. Футбол не лёгкая атлетика и расчёт на то , что Глебов или Круг убегут уже в октябре давали сбой. Пока другого Челестини предложить не может. Парни подсели , а Варианта -Б просто нет. Увольнять не стоит , после Николича взлетели выше чем объективно заслуживали, от того и такие разочарования.
Не дёргайтесь .
Ответ Алексей З.
Странный совет. Судя по вашим выводам ждать вообще нечего. Игры нет, плана Б нет. Кто убегал подсели. Но увольнять не надо.
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Эксперименты с иностранными специалистами ни к чему»
сегодня, 06:40
Ловчев о ЦСКА: «На матч с «Краснодаром» вышли сумасшедшие люди – местами напомнило «Спартак» Станковича. Позорное поведение. Это Челестини довел команду до такого состояния»
вчера, 14:26
Пономарев о ЦСКА: «Игры после рестарта вообще нет – зато Челентано, который Челестини, все время хвалит игроков. Пару игр еще можно потерпеть, но стоит уже принимать радикальные меры, возможно»
вчера, 12:01
Рекомендуем
Главные новости
Футболистку «Атлетико» Джио обвинили в расизме – бразильянка отрицает, что назвала «черной» Демебеле из «Тенерифе». Полуфинал Кубка Испании останавливали на 5 минут
11 минут назад
Быстров о пенальти «Зенита»: «Фол вообще в другую сторону, как по мне. ВАР должен исправлять ошибки, а у нас все наоборот – смысл смотреть футбол, если из нас дураков делают?»
13 минут назад
Защитник «Спартака» Ву о «Зените»: «Мы готовы отомстить им. Хотим выиграть Кубок России, можем победить всех»
40 минут назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Если верить нытью президента «Реала», мы уже утонули, но они с «Барсой» тратят на уровне АПЛ. Их жалобы несерьезны, они останутся конкурентоспособными»
44 минуты назад
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
47 минут назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
59 минут назад
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
сегодня, 10:03
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
сегодня, 10:01
Смотрите Лигу Европы с утроенным депозитом от БЕТСИТИ!
сегодня, 10:00Промо
Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
сегодня, 09:54
Ко всем новостям
Последние новости
Муми Нгамале: «У меня есть официальные предложения из команд Европы, но я люблю «Динамо». Сейчас я сфокусирован на игре за клуб»
14 минут назад
Дивеев о «Вираже» на матче с «Махачкалой»: «Фан-болельщики – совсем другие эмоции, это намного лучше. Неудачная серия ЦСКА? Не знаю. Давайте поговорим о «Зените»
25 минут назад
Лебеф о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Я бы спросил: «Вы издеваетесь?» Может, он сошел с ума. Не знаю, что пытаются показать тренеры новой эры, но это бесполезно»
27 минут назад
Ланга прооперировали после травмы пальца: «Дерьмо случается. Операция прошла успешно! Спасибо за все сообщения ❤️»
43 минуты назадФото
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
сегодня, 10:20
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
сегодня, 10:14
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
сегодня, 09:51
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
сегодня, 09:40
Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
сегодня, 09:32
Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
сегодня, 09:15
Рекомендуем