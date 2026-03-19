Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная команда не собирается бойкотировать ЧМ-2026 на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее функционер сообщил, что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на чемпионате мира из США в Мексику.
«Национальная сборная проводит тренировочный сбор в Турции, мы также сыграем там два товарищеских матча.
Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира по футболу», – цитирует Таджа Fars News Agency.
ФИФА о возможном переносе матчей Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику: «Ожидаем, что все команды будут играть в соответствии с объявленным расписанием»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Aljazeera
А ведь они ещё встретятся в 1/16
Как будто какой-то тип побил тебя, разломал твой дом, увёл твою девушку, потом позвал тебя к себе на день рождения и ты пошёл, заявляя, что идёшь не ради него, а ради торта.
