  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»
7

Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»

Президент федерации Ирана о ЧМ: мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная команда не собирается бойкотировать ЧМ-2026 на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее функционер сообщил, что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на чемпионате мира из США в Мексику. 

«Национальная сборная проводит тренировочный сбор в Турции, мы также сыграем там два товарищеских матча.

Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира по футболу», – цитирует Таджа Fars News Agency.

ФИФА о возможном переносе матчей Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику: «Ожидаем, что все команды будут играть в соответствии с объявленным расписанием»

Кто выиграет ЛЧ?13458 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Aljazeera
Сборная Ирана по футболу
Политика
Сборная США по футболу
товарищеские матчи (сборные)
календарь
ЧМ-2026
Федерация футбола Ирана
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ведь они ещё встретятся в 1/16
Как будто какой-то тип побил тебя, разломал твой дом, увёл твою девушку, потом позвал тебя к себе на день рождения и ты пошёл, заявляя, что идёшь не ради него, а ради торта.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мексика готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026, заявила президент Шейнбаум: «Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА»
17 марта, 17:30
Посол Ирана в Мексике: «Были случаи, когда страны, нападавшие на другие государства, не допускались к ЧМ. Но ФИФА боится США, поэтому даже не осудила акт агрессии»
17 марта, 10:33
Министр спорта Ирана: «ФИФА должна отнять ЧМ у США. Они нам угрожают. Мы могли бы провести матчи в Мексике, но пока обстоятельства еще не сложились»
14 марта, 10:01
Сборная Ирана о словах Трампа: «Никто не может исключить нас из ЧМ. Исключить можно только страну, которая носит титул «принимающей», но не может обеспечить безопасность команд»
12 марта, 21:50
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» хочет арендовать Рэшфорда еще на сезон. «МЮ» настаивает на выкупе форварда летом за 30 млн евро (talkSPORT)
1 минуту назад
Гаджиев о пенальти «Зенита»: «Богатым клубам с админресурсом делаются поблажки во всем мире. Но почему идет двойное толкование? Арбитр должен судить согласно нормам правил»
13 минут назад
Зобнин о фоле Солари в игре с «Зенитом»: «Непозволительно так действовать в больших матчах. Пабло все прекрасно понимает, его много кто отругал»
31 минуту назад
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 29,73%, «Бавария» – 18,33%, «Барса» – 15,66%, «ПСЖ» – 11,87%, «Реал» – 9,85%, «Ливерпуль» – 7,12% (Opta)
33 минуты назад
34 минуты назадПромо
Суд Амстердама постановил допросить Промеса. Экс-игрок «Спартака» останется под стражей, слушания его дела по существу начнутся 30 ноября
51 минуту назад
Денис Глушаков: «Для меня московских пробок не существует. Мне на машине передвигаться удобнее, чем на метро»
54 минуты назад
Ланг лишился части пальца в игре с «Ливерпулем» – его зажало между рекламными щитами. Вингеру «Галатасарая» дали кислородную маску, кровь долго не могли остановить
сегодня, 09:34
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК после матча с «Зенитом»: «Нам кажется, что пенальти назначили неправильно. Пускай комиссия его объяснит»
сегодня, 09:27
Изидор будет играть за Гаити. Экс-форвард «Зенита» и «Локо» принял приглашение сборной, которая выступит на ЧМ-2026
сегодня, 09:14Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L’Equipe)
14 минут назад
Джампаоло возглавил «Кремонезе» – это 11-й клуб Серии А в его карьере. Экс-тренер «Милана» повторил рекорд Малезани и Маццоне
20 минут назад
«У ЦСКА лучшая игра в РПЛ, отсутствие очков – стечение обстоятельств. Уволить Челестини будет неправильным шагом». Попов об армейцах
37 минут назад
Максименко обошел Маслаченко и занимает 2-е место по количеству матчей за «Cпартак» среди вратарей. До рекорда Дасаева – 204 игры
43 минуты назад
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
54 минуты назад
Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
сегодня, 09:32
Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
сегодня, 09:15
Риоло об ЛЧ: «Не понимаю, как «Ливерпуль» может доставить проблемы «ПСЖ» – они слабее, чем в том сезоне, а парижане сильнее. Их можно сравнить только с «Баварией»
сегодня, 09:15
«Крылья Советов» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 08:31
Рекомендуем