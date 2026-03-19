Президент федерации Ирана Тадж о ЧМ: «Мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат мира»

Президент федерации Ирана о ЧМ: мы будем бойкотировать Америку, но не чемпионат.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что национальная команда не собирается бойкотировать ЧМ-2026 на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее функционер сообщил , что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на чемпионате мира из США в Мексику.

«Национальная сборная проводит тренировочный сбор в Турции, мы также сыграем там два товарищеских матча.

Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира по футболу», – цитирует Таджа Fars News Agency.

