  • Суд Амстердама постановил допросить Промеса. Экс-игрок «Спартака» останется под стражей, слушания его дела по существу начнутся 30 ноября
Квинси Промес будет допрошен в рамках подготовки к слушаниям дела по существу.

Апелляционный суд Амстердама постановил допросить экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса в рамках подготовки к слушанию дел по существу.

Напомним, Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня прошлого года. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на родственника с ножом. СМИ сообщали, что потерпевшим был двоюродный брат Квинси.

На предварительном слушании во вторник адвокаты Промеса признали, что он нанес ножевое ранение родственнику, утверждая, что пострадавший украл семейные драгоценности. При этом представители футболиста отрицают его причастность к контрабанде наркотиков.

«Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией», – сказала пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила ТАСС, что Промес останется под стражей до следующего предварительного слушания.

«Промес остается под стражей до следующего предварительного слушания, которое состоится в течение ближайших трех месяцев. Кстати, защита Промеса не ходатайствовала о его освобождении из-под ареста», – сказала Зейлстра.

Слушания по делу Промеса по существу запланированы на 30 ноября и 2 декабря.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
РИА Новости
ТАСС
происшествия
Ни чо си у них там очередь в суде. 20 ноября
Обвинение строится только на одном - что некий владелец крипто-телефона с ником Фармоза и Промес - один и тот же человек. Позиция защиты - это разные люди.
Защита представила экспертизы, лингвистическую и другие. Лингвистическая, исследуя уникальный набор речевых привычек человека, сделала вывод - Фармоза и Промес разные люди. По геолокациям обнаружилось, что были случаи, когда Промес был на поле - а в это время Фармоза был в чате. Суд назначил несколько независимых экспертиз и разрешил допрос нескольких свидетелей защиты.

Да, изменить меру пресечения защита не просила, т.к. до этого было четыре отказа. Сейчас было главным представить выводы экспертизы. В прессе вовсю обсуждение, многие журналисты считают дело мутным. Например, в одном из чатов Фармоза сетовал, что у него сейчас трудности с финансами и ему надо 2 тыс. евро. Многие журналисты в недоумении от этого. Короче, защита породила сомнение и, видимо, через три месяца будет ходатайствовать об изменении меры пресечения.
