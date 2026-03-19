Суд Амстердама постановил допросить Промеса. Экс-игрок «Спартака» останется под стражей, слушания его дела по существу начнутся 30 ноября

Квинси Промес будет допрошен в рамках подготовки к слушаниям дела по существу.

Апелляционный суд Амстердама постановил допросить экс-футболиста «Спартака » Квинси Промеса в рамках подготовки к слушанию дел по существу.

Напомним, Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня прошлого года. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на родственника с ножом. СМИ сообщали, что потерпевшим был двоюродный брат Квинси.

На предварительном слушании во вторник адвокаты Промеса признали , что он нанес ножевое ранение родственнику, утверждая, что пострадавший украл семейные драгоценности. При этом представители футболиста отрицают его причастность к контрабанде наркотиков.

«Апелляционный суд Амстердама постановил, что обвиняемый должен быть допрошен полицией», – сказала пресс-секретарь отдела прокуратуры Нидерландов по апелляциям Ханнеке Сиккес-ван Стейн.

Пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра сообщила ТАСС, что Промес останется под стражей до следующего предварительного слушания.

«Промес остается под стражей до следующего предварительного слушания, которое состоится в течение ближайших трех месяцев. Кстати, защита Промеса не ходатайствовала о его освобождении из-под ареста», – сказала Зейлстра.

Слушания по делу Промеса по существу запланированы на 30 ноября и 2 декабря.