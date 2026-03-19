Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал

Четыре команды из одной страны впервые вылетели на одной стадии ЛЧ.

Клубы АПЛ отметились антирекордом в Лиге чемпионов.

Впервые в истории турнира четыре команды из одной страны выбыли на одной стадии соревнования.

«Челси », «Манчестер Сити », «Ньюкасл» и «Тоттенхэм » вылетели после 1/8 финала турнира.

«Синие» уступили «ПСЖ » (2:5, 0:3), «горожане» потерпели поражения от «Реала» (0:3, 1:2), «сороки» проиграли «Барселоне» (1:1, 2:7), а «шпоры» не прошли «Атлетико» (2:5, 3:2).