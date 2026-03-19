  • Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал
Впервые 4 команды из одной страны вылетели на одной стадии ЛЧ. «Челси», «Ман Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» не прошли в четвертьфинал

«Челси», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» вылетели после 1/8 финала турнира.

«Синие» уступили «ПСЖ» (2:5, 0:3), «горожане» потерпели поражения от «Реала» (0:3, 1:2), «сороки» проиграли «Барселоне» (1:1, 2:7), а «шпоры» не прошли «Атлетико» (2:5, 3:2).

Кто выиграет ЛЧ?12920 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
Ну логично, если от одной команды выступает 6 команд в плей-офф, то вылетать будет много. Хотя из удивительного лишь Сити. Остальное - жеребьевка и Ттх.
Материалы по теме
«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала ЛЧ впервые с 2022 года. Тогда «красные» дошли до финала и проиграли «Реалу»
вчера, 22:02
4 из 6 команд АПЛ вылетели из ЛЧ в 1/8 финала. Прошли только «Ливерпуль» и «Арсенал»
вчера, 22:00
«Тоттенхэм» впервые победил при Тудоре, но вылетел из ЛЧ. «Шпоры» обыграли «Атлетико» 3:2, но не прошли дальше из-за 2:5 в первом матче
вчера, 21:58
