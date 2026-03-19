Ланг лишился части пальца в игре с «Ливерпулем» – его зажало между рекламными щитами. Вингеру «Галатасарая» дали кислородную маску, кровь долго не могли остановить
Атакующий полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг лишился части пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра – 1:0).
26-летний вингер из Нидерландов, вышедший на замену в перерыве, серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде» во втором тайме. У Ноа шла кровь, игрока унесли на носилках. Сегодня клуб сообщил серьезном рассечении.
Турецкий журналист Мустафа Мандев утверждает, что арендованному у «Наполи» футболисту оторвало часть пальца, когда рука застряла между рекламными щитами. Marca подтверждает эту информацию.
Матч был остановлен на несколько минут – Ланг кричал от боли, кровь долго не могли остановить. Помощь Ноа оказывали врачи «Галатасарая» и «Ливерпуля», игроку дали кислородную маску. Нидерландца немедленно доставили в больницу для операции.
Ланг провел 11 матчей за клуб из Стамбула, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса.