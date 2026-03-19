  • Ланг лишился части пальца в игре с «Ливерпулем» – его зажало между рекламными щитами. Вингеру «Галатасарая» дали кислородную маску, кровь долго не могли остановить
6

Ланг лишился части пальца в игре с «Ливерпулем» – его зажало между рекламными щитами. Вингеру «Галатасарая» дали кислородную маску, кровь долго не могли остановить

Игрок «Галатасарая» Ланг лишился части пальца в игре ЛЧ.

Атакующий полузащитник «Галатасарая» Ноа Ланг лишился части пальца во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра – 1:0).

26-летний вингер из Нидерландов, вышедший на замену в перерыве, серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде» во втором тайме. У Ноа шла кровь, игрока унесли на носилках. Сегодня клуб сообщил серьезном рассечении.

Турецкий журналист Мустафа Мандев утверждает, что арендованному у «Наполи» футболисту оторвало часть пальца, когда рука застряла между рекламными щитами. Marca подтверждает эту информацию. 

Матч был остановлен на несколько минут – Ланг кричал от боли, кровь долго не могли остановить. Помощь Ноа оказывали врачи «Галатасарая» и «Ливерпуля», игроку дали кислородную маску. Нидерландца немедленно доставили в больницу для операции.

Ланг провел 11 матчей за клуб из Стамбула, забил 2 гола и отдал 2 голевых паса. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
6 комментариев
Жесть какая. Лангу здоровья, и психологического, и физического.
Даже в трансляции было видно, что там жесть. По лицам рядом стоящих фотиков и болелов :/
