  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» Махачкала обратится в ЭСК после матча с «Зенитом»: «Нам кажется, что пенальти назначили неправильно. Пускай комиссия его объяснит»
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК после матча с «Зенитом»: «Нам кажется, что пенальти назначили неправильно. Пускай комиссия его объяснит»

В среду «Зенит» дома выиграл у махачкалинцев (1:0) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший 11-метровый в концовке первого тайма. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной, проконсультировавшись с ВАР.

«Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти.

Нам кажется, что пенальти не было, что его назначили неправильно. Вот пускай экспертная комиссия и скажет.

Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе. Ну ничего страшного, бывает», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.

Гаджи Гаджиев: «Все будем праздновать юбилей «Зенита». Такие пенальти обедняют нашу игру! Где фэйр-плей? Одни и те же правила трактуются по-разному»

Евсеев о пенальти «Зенита»: «Это к другим людям. Игра как складывалась, может кто-то что-то видел? «Махачкала» показала хороший уровень, я командой доволен»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Махачкала
logoПавел Кукуян
РИА Новости
logoсудьи
ЭСК РФС
logoШамиль Газизов
37 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Свистят они, как пули у виска
Столетия, столетия, столетия
Зенит «гордость» российского футбола! Это не удалят?😃
Я болельщик Зенита и справедливо было бы назначить переигровку. Надо быть мужчинами, признать ошибку и сделать все справедливо
Ответ Klinsmann32
А лучше серию до трёх побед!
Ответ Klinsmann32
Момент кстати простой. Если во время удара(замаха) можно ставить ногу между мячом и ногой бьющего, то это грубая ошибка судьи. Дисква, полиграф, тюрячка. Если это делать нельзя, то это пенальти.
Ответ гилберт
Можно, если есть попытка сыграть в мяч.
Ответ Дмитрий9779
А кто решает была ли попытка сыграть в мяч??😄И как это определить??🤣
Мажич и сейчас может сказать, что пенальти ошибочно назначен, как и не удаление соболева , но разве это решит проблему? Матч обратно не вернёшь.
Теперь любой подход зенита к воротам соперника, будут трактовать, как надо. Судей в карцер не сажают, везде выгораживают, спокойно судить можно...
Ответ Lars 09
Теперь "любой подход Зенита к воротам" соперник будет понимать, что нарушение правил наказуемо. И этот факт сейчас вызывает истерику.
Пеналь, конечно, анекдотичный. Но готовьтесь, нам объяснят, что всё по делу.
Да сколько можно, вам судья в поле всё объяснил. Есть правила, по ним и живём.
Как надоели, кто пытается под себя переписывать правило. Ой, мне не понравилось, давайте по другому. Бардак устраивают. За это уже наказывать пора.
Ответ Венера Виллендорфская
Кого наказывать? Юзеров спортса?😄😍
Заодно надо, чтобы комиссия разьяснила эпизод, когда Миро бьёт сзади по затылку Барриоса. Игрок Зенита был без мяча. Тут все возбужденные эпизодом с Венделом, но там игрок Зенита хотя бы получил ЖК. А в эпизоде с быдлопоступком Миро судья пять минут обьяснял ему, что "так низзя".
Мажич скажет - судья ошибся, бывает. И все. История закончится))
В нашем чемпионате интереснее не футбол, а как в очередной раз ЭСК выкручиваться будет, какие бредовые отмазы лепить)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
