«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК после матча с «Зенитом»: «Нам кажется, что пенальти назначили неправильно. Пускай комиссия его объяснит»

«Махачкала» попросит ЭСК рассмотреть пенальти «Зенита».

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК РФС из-за пенальти, назначенного в пользу «Зенита ».

В среду «Зенит» дома выиграл у махачкалинцев (1:0) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший 11-метровый в концовке первого тайма. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной, проконсультировавшись с ВАР.

«Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти.

Нам кажется, что пенальти не было, что его назначили неправильно. Вот пускай экспертная комиссия и скажет.

Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе. Ну ничего страшного, бывает», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо » Шамиль Газизов.

