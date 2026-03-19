«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК после матча с «Зенитом»: «Нам кажется, что пенальти назначили неправильно. Пускай комиссия его объяснит»
В среду «Зенит» дома выиграл у махачкалинцев (1:0) в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший 11-метровый в концовке первого тайма. Главный арбитр Павел Кукуян назначил пенальти в пользу петербуржцев после падения Даниила Кондакова в штрафной, проконсультировавшись с ВАР.
«Будем подавать, чтобы нам объяснили этот пенальти.
Нам кажется, что пенальти не было, что его назначили неправильно. Вот пускай экспертная комиссия и скажет.
Мне бы хотелось больше о футболе говорить, а не о судействе, но получается иначе. Ну ничего страшного, бывает», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов.
Теперь любой подход зенита к воротам соперника, будут трактовать, как надо. Судей в карцер не сажают, везде выгораживают, спокойно судить можно...
Как надоели, кто пытается под себя переписывать правило. Ой, мне не понравилось, давайте по другому. Бардак устраивают. За это уже наказывать пора.