Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави

Фермин Лопес побил рекорд «Барсы» по очкам по «гол+пас» в ЛЧ среди испанцев.

Фермин Лопес стал первым испанским футболистом «Барселоны», набравшим 10 очков по «гол+пас» в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

22-летний полузащитник отдал голевую передачу и забил в ответном матче 1/8 финала против «Ньюкасла » (7:2).

В текущем розыгрыше ЛЧ на счету Фермина 6 голов и 4 ассиста. Хавбек стал первым испанским футболистом «Барселоны», достигшим двузначных показателей по «гол+пас» в турнире за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Хави , который набрал 9 (2+7) очков в сезоне-2008/09.

