  • Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
Фермин Лопес стал первым испанским футболистом «Барселоны», набравшим 10 очков по «гол+пас» в одном розыгрыше Лиги чемпионов.

22-летний полузащитник отдал голевую передачу и забил в ответном матче 1/8 финала против «Ньюкасла» (7:2).

В текущем розыгрыше ЛЧ на счету Фермина 6 голов и 4 ассиста. Хавбек стал первым испанским футболистом «Барселоны», достигшим двузначных показателей по «гол+пас» в турнире за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Хави, который набрал 9 (2+7) очков в сезоне-2008/09.

Подробную статистику Фермина можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
Помню один английский клуб за него предлагал 40 млн. До сих пор смешно.
Боец. Один из недооцененных воспитанников

А многие хотели избавиться от него прошлым летом за смешные 70млн. Как будто нашли бы замену получше за такую сумму
Многие это кто? За него челси 40 предлагал, это был максимум
Надеюсь Касадо тоже снова наберет обороты. В том сезоне был очень хорош. После травмы так и не вышел пока на свой пик. Вообще Берналь, Гави, Касадо, Фермин, все они как будто поочередно в прайме))
