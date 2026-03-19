Фермин набрал 10 (6+4) очков в сезоне ЛЧ и поставил рекорд «Барсы» среди испанцев, обогнав Хави
Фермин Лопес стал первым испанским футболистом «Барселоны», набравшим 10 очков по «гол+пас» в одном розыгрыше Лиги чемпионов.
22-летний полузащитник отдал голевую передачу и забил в ответном матче 1/8 финала против «Ньюкасла» (7:2).
В текущем розыгрыше ЛЧ на счету Фермина 6 голов и 4 ассиста. Хавбек стал первым испанским футболистом «Барселоны», достигшим двузначных показателей по «гол+пас» в турнире за один сезон. Предыдущий рекорд принадлежал Хави, который набрал 9 (2+7) очков в сезоне-2008/09.
Кто выиграет ЛЧ?12902 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А многие хотели избавиться от него прошлым летом за смешные 70млн. Как будто нашли бы замену получше за такую сумму