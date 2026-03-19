Риоло об ЛЧ: «Не понимаю, как «Ливерпуль» может доставить проблемы «ПСЖ» – они слабее, чем в том сезоне, а парижане сильнее. Их можно сравнить только с «Баварией»

Риоло об ЛЧ: «Ливерпуль» не доставит проблем «ПСЖ», лишь «Бавария» может.

Журналист Даниэль Риоло высказался о противостоянии «ПСЖ» с «Ливерпулем » в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы обыграли «Галатасарай» (0:1, 4:0) в 1/8 финала турнира.

«Я даже не понимаю, как эта команда «Ливерпуля» может доставить проблемы «ПСЖ ». Просто не понимаю, как это возможно.

Сказать, что «Ливерпуль» может пройти дальше? Конечно! Футбол всегда преподносит сюрпризы, может быть красная карточка, травма. Но я думаю, что «ПСЖ» лучше, чем в прошлом году, а «Ливерпуль» слабее. Я думаю, что у них [парижан] гораздо больше уверенности, чем в прошлом году, и считаю, что именно это и является решающим фактором.

В прошлом сезоне, когда «ПСЖ» еще не до конца понимал, на что способен, они потерпели поражение во втором матче на «Энфилде ». Они знали, как терпеть, и выиграли. В этом сезоне они не только научились терпеть, но и знают, как доминировать, у них есть психологическая устойчивость, они умеют восстанавливаться, даже когда их превосходят.

У них идеально отлаженная командная игра, и они, вероятно, лучшие из всех команд, оставшихся в турнире, наряду с «Баварией». «Бавария » – единственная команда, с которой их можно сравнить, и все. Остальные не так хорошо подготовлены», – сказал Риоло в программе After Foot.

