  • Риоло об ЛЧ: «Не понимаю, как «Ливерпуль» может доставить проблемы «ПСЖ» – они слабее, чем в том сезоне, а парижане сильнее. Их можно сравнить только с «Баварией»
Риоло об ЛЧ: «Не понимаю, как «Ливерпуль» может доставить проблемы «ПСЖ» – они слабее, чем в том сезоне, а парижане сильнее. Их можно сравнить только с «Баварией»

Журналист Даниэль Риоло высказался о противостоянии «ПСЖ» с «Ливерпулем» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мерсисайдцы обыграли «Галатасарай» (0:1, 4:0) в 1/8 финала турнира.

«Я даже не понимаю, как эта команда «Ливерпуля» может доставить проблемы «ПСЖ». Просто не понимаю, как это возможно.

Сказать, что «Ливерпуль» может пройти дальше? Конечно! Футбол всегда преподносит сюрпризы, может быть красная карточка, травма. Но я думаю, что «ПСЖ» лучше, чем в прошлом году, а «Ливерпуль» слабее. Я думаю, что у них [парижан] гораздо больше уверенности, чем в прошлом году, и считаю, что именно это и является решающим фактором.

В прошлом сезоне, когда «ПСЖ» еще не до конца понимал, на что способен, они потерпели поражение во втором матче на «Энфилде». Они знали, как терпеть, и выиграли. В этом сезоне они не только научились терпеть, но и знают, как доминировать, у них есть психологическая устойчивость, они умеют восстанавливаться, даже когда их превосходят.

У них идеально отлаженная командная игра, и они, вероятно, лучшие из всех команд, оставшихся в турнире, наряду с «Баварией». «Бавария» – единственная команда, с которой их можно сравнить, и все. Остальные не так хорошо подготовлены», – сказал Риоло в программе After Foot.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Ты по-моему перепутал
ПСЖ сильнее конечно , не точно не настолько!
ПСЖ в этом сезоне смотрится не так безупречно.
У обеих команд нет оборона играет по настроению.
