  • Изидор будет играть за Гаити. Экс-форвард «Зенита» и «Локо» принял приглашение сборной, которая выступит на ЧМ-2026
Бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильзон Изидор будет выступать за сборную Гаити.

25-летний футболист, игравший за сборные Франции разных возрастов – от U17 до U21, сообщил, что принял приглашение в национальную команду Гаити. Республика Гаити – бывшая колония Франции, она завоевала независимость в 1804 году в ходе Гаитянской революции.

На ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, гаитянцы сыграют в группе C с Бразилией, Марокко и Шотландией.

«Дорогие друзья, братья и сестры. Пишу вам, чтобы объявить о своем решении принять приглашение в национальную сборную Гаити.

За последние несколько месяцев я получил от вас множество сообщений с просьбами присоединиться к «Гренадерам». Я взял время на то, чтобы все обдумать, потому что хотел сделать все правильно для страны и команды, и не торопиться. Но знайте, что я видел все ваши сообщения, и они глубоко тронули меня ❤️.

Я горжусь тем, что теперь являюсь частью команды и могу представлять наш народ и нашу страну. Вместе у нас есть возможность творить историю и переживать захватывающие приключения. Я с нетерпением жду возможности ощутить страсть нашей диаспоры и, прежде всего, встретиться со всеми вами. До скорой встречи», – написал Вильзон, играющий за «Сандерленд».

В этом сезоне Изидор забил 4 гола в 26 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Источник: инстаграм Вильзона Изидора
звездный час ещё. группа хорошая, чм. пик карьеры. удачи ему
Ага, с ходу разнесут бразильцев и шотландцев, а потом сенсационно дойдут до полуфинала, где уступят французам
До сих пор не понимаю, почему Гаити не использует магию вуду чтобы травмировать соперника? Может быть на этом чемпионате мы наконец это увидим?
как будто были шансы выступать за Францию на постоянной основе.
да ну, после стартовой вспышки он плотно присел
Ну да
Из новости узнал, што даже сборная Гаити будет зависать на ЧМ.
Лаки Изибор из Динамо?
«Ууулетаю на Гаити» - Изидор
