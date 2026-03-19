Экс-форвард «Зенита» и «Локо» Изидор будет играть за сборную Гаити.

25-летний футболист, игравший за сборные Франции разных возрастов – от U17 до U21, сообщил, что принял приглашение в национальную команду Гаити. Республика Гаити – бывшая колония Франции, она завоевала независимость в 1804 году в ходе Гаитянской революции.

На ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, гаитянцы сыграют в группе C с Бразилией, Марокко и Шотландией.

«Дорогие друзья, братья и сестры. Пишу вам, чтобы объявить о своем решении принять приглашение в национальную сборную Гаити.

За последние несколько месяцев я получил от вас множество сообщений с просьбами присоединиться к «Гренадерам». Я взял время на то, чтобы все обдумать, потому что хотел сделать все правильно для страны и команды, и не торопиться. Но знайте, что я видел все ваши сообщения, и они глубоко тронули меня ❤️.

Я горжусь тем, что теперь являюсь частью команды и могу представлять наш народ и нашу страну. Вместе у нас есть возможность творить историю и переживать захватывающие приключения. Я с нетерпением жду возможности ощутить страсть нашей диаспоры и, прежде всего, встретиться со всеми вами. До скорой встречи», – написал Вильзон, играющий за «Сандерленд ».

В этом сезоне Изидор забил 4 гола в 26 матчах АПЛ . Его подробная статистика доступна здесь .

