Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»

Лаутаро Мартинес: Аргентина всегда будет претендовать на победу на ЧМ.

Нападающий «Интера » Лаутаро Мартинес считает, что сборная Аргентины сильнее сборной Испании.

Ранее Финалиссиму между сборными Аргентины и Испании, которая должна была состояться в Катаре 27 марта, отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке.

– Сборная Аргентины сегодня сильнее Испании?

– Да. Есть много команд, как, например, Франция , Испания и Португалия, которые находятся в отличной форме, а их игроки – на своем пике. Я считаю их претендентами [на победу], но Аргентина претендует на нее всегда благодаря уровню игроков и достижениям за последние годы.

Мы знаем, что планка поднята высоко. Все хотят обыграть нас, учитывая, чего мы добились за последние годы. Мы должны продолжать соревноваться так, как мы это делаем, с желанием продвинуть Аргентину как можно дальше, – сказал Лаутаро в интервью на YouTube-канале Lo del Pollo.