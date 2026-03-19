  Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
7

Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»

Лаутаро Мартинес: Аргентина всегда будет претендовать на победу на ЧМ.

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что сборная Аргентины сильнее сборной Испании.

Ранее Финалиссиму между сборными Аргентины и Испании, которая должна была состояться в Катаре 27 марта, отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Сборная Аргентины сегодня сильнее Испании?

– Да. Есть много команд, как, например, Франция, Испания и Португалия, которые находятся в отличной форме, а их игроки – на своем пике. Я считаю их претендентами [на победу], но Аргентина претендует на нее всегда благодаря уровню игроков и достижениям за последние годы.

Мы знаем, что планка поднята высоко. Все хотят обыграть нас, учитывая, чего мы добились за последние годы. Мы должны продолжать соревноваться так, как мы это делаем, с желанием продвинуть Аргентину как можно дальше, – сказал Лаутаро в интервью на YouTube-канале Lo del Pollo.

Кто выиграет ЛЧ?12700 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Поэтому мы и отказались играть с Испанией
обе сборные сильные. однозначно точно сказать нельзя, но он, естественно, не мог по-другому сказать
Чекайте: следующее чемпионство у Аргентины будет только когда появится новый игрок уровня Марадоны и Месси. Если он не появится, то Аргентина в пролете на веки вечные.
Реальную силу сборной Аргентины стоит оценивать после ухода Месси, ибо когда окрепнет Ямаль - смею предположить, что именно Испания начнёт доминировать в матчах с аргентинцами.
В испаноговорящей среде небезосновательно считают аргентинцев самыми высокомерными и заносчивыми, с большим отрывом от других стран. И это настолько известно и забавно остальным странам, что про аргентинцев придумывают анекдоты.

- Мама, меня изнасиловал аргентинец!!
- Но откуда ты знаешь, что это был аргентинец?
- Он заставил поблагодарить...

Аргентинская пара занимается любовью. Женщина кричит - Боже мой, Боже мой!
Любовник: - В интимной обстановке можешь называть меня Карлосом!

Как узнать, что шпион - аргентинец?
У него есть карточка "Лучший шпион в мире!"

Как узнать аргентинца в книжной лавке?
Он просит карту мира Буэнос-Айреса.

Один уругваец, устав от хвастовства своего аргентинского друга, спрашивает:
- Ну а что там с войной за Мальвинские острова?
- Мы стали вице-чемпионами!

В одном роддоме в один и тот же день родили три женщины, бразильянка, аргентинка и африканка. Детей перепутали, и было решено тянуть жребий, кто выбирает ребенка первым. Выпало бразильской паре. Они сразу взяли единственного темнокожего ребенка, и стали собирать вещи. "Послушайте! - вскричала африканская пара. - Но это точно не ваш!" "Конечно, - ответил бразилец, - но мы не можем рисковать тем, что нам придется воспитывать ребенка аргентинцев.
А Испанию обыграть что, кто-то не хочет?)
Ну не знаю, у Аргентины сейчас есть проблемы с составом: на флангах защиты почти нет вариантов (кроме Молины), полузащита не особо впечатляет (Де Поль даже по меркам МЛС выглядит слабо, Паредес доигрывает в Аргентине, Мак Аллистер в этом сезоне не в своей лучшей форме, Мастаунто чаще остается в запасе и более менее стабильно выглядят только Энцо и Пас) + Месси не молодеет и тд. К тому же Аргентине не повезло с сеткой на ЧМ 26: уже в 1/16 могут попасться Испания или Уругвай, в 1/8 - хозяева Мексика или США, в 1/4 - Португалия, а в 1/2 - Англия

А вот у Испании и Португалии сейчас одна из самых сильных полузащит в мире и в целом более сбалансированные составы...
