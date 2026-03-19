Лаутаро считает, что Аргентина сильнее Испании: «Мы всегда будем претендовать на титул благодаря нашим достижениям и уровню игроков. Все хотят обыграть нас»
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес считает, что сборная Аргентины сильнее сборной Испании.
Ранее Финалиссиму между сборными Аргентины и Испании, которая должна была состояться в Катаре 27 марта, отменили из-за конфликта на Ближнем Востоке.
– Сборная Аргентины сегодня сильнее Испании?
– Да. Есть много команд, как, например, Франция, Испания и Португалия, которые находятся в отличной форме, а их игроки – на своем пике. Я считаю их претендентами [на победу], но Аргентина претендует на нее всегда благодаря уровню игроков и достижениям за последние годы.
Мы знаем, что планка поднята высоко. Все хотят обыграть нас, учитывая, чего мы добились за последние годы. Мы должны продолжать соревноваться так, как мы это делаем, с желанием продвинуть Аргентину как можно дальше, – сказал Лаутаро в интервью на YouTube-канале Lo del Pollo.
А вот у Испании и Португалии сейчас одна из самых сильных полузащит в мире и в целом более сбалансированные составы...