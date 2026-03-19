Форвард «Махачкалы» Миро о пенальти «Зенита»: «Мне кажется, нарушения не было, но судья решил иначе. Ничего не поделать, решения арбитра – это часть игры»

Миро о пенальти «Зенита»: фола не было, но судья решил иначе.

Нападающий махачкалинского «Динамо » Миро считает, что в пользу «Зенита » ошибочно был назначен пенальти в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

«Это был хороший матч, мы неплохо играли. У нас были моменты, которые мы могли реализовать, но исход матча решила мелочь, которую мы не могли контролировать.

Мне кажется, что в эпизоде с пенальти не было нарушения, но судья решил иначе. Ничего не поделать, решения судьи – это часть игры. Нам нужно двигаться дальше и продолжать борьбу», – сказал 22-летний анголец.

