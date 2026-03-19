  Форвард «Махачкалы» Миро о пенальти «Зенита»: «Мне кажется, нарушения не было, но судья решил иначе. Ничего не поделать, решения арбитра – это часть игры»
Форвард «Махачкалы» Миро о пенальти «Зенита»: «Мне кажется, нарушения не было, но судья решил иначе. Ничего не поделать, решения арбитра – это часть игры»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Миро считает, что в пользу «Зенита» ошибочно был назначен пенальти в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован. Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

«Это был хороший матч, мы неплохо играли. У нас были моменты, которые мы могли реализовать, но исход матча решила мелочь, которую мы не могли контролировать.

Мне кажется, что в эпизоде с пенальти не было нарушения, но судья решил иначе. Ничего не поделать, решения судьи – это часть игры. Нам нужно двигаться дальше и продолжать борьбу», – сказал 22-летний анголец.

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

Этот пенальти – вредительство

Это пенальти? 10924 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Я больше чем уверен хоть и покажется нелепым что это план,после первого же маразма с балтикой судить всех как попало чтоб не говорили что судьи именно зениту помогают,мол везде бардачат,но они не ожидали что зенит окажется настолько дохлым, что нужно будет внаглую уже их тащить пенальками
Если это пенка, то Земля плоская
Юрий Лоза зашёл в чат!
Было б куда интересней продолжение не забей зенит этот пенальти)
Как максимально политкорректно Махачкала говорит про пенальти))
Причем все.
Судья поставил на Зенит, назначил левый пендаль, а виноват Зенит.
Суд Амстердама постановил допросить Промеса. Экс-игрок «Спартака» останется под стражей, слушания его дела по существу начнутся 30 ноября
только что
Денис Глушаков: «Для меня московских пробок не существует. Мне на машине передвигаться удобнее, чем на метро»
3 минуты назад
Ланг лишился части пальца в игре с «Ливерпулем» – его зажало между рекламными щитами. Вингеру «Галатасарая» дали кислородную маску, кровь долго не могли остановить
9 минут назад
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК после матча с «Зенитом»: «Нам кажется, что пенальти назначили неправильно. Пускай комиссия его объяснит»
16 минут назад
Изидор будет играть за Гаити. Экс-форвард «Зенита» и «Локо» принял приглашение сборной, которая выступит на ЧМ-2026
29 минут назадФото
Лига конференций. 1/8 финала. «Кристал Пэлас» против АЕК Ларнака, «Фиорентина» в гостяху у «Ракува», «Шахтер» примет «Лех», «Райо» сыграет с «Самсунспором»
48 минут назад
Хавбек «Спартака» Массалыга: «Уверенность, что пройдем «Зенит», у нас есть. Знаем нашу цель и постараемся ее выполнить»
сегодня, 08:08
Тренер «Галатасарая» Бурук про 0:4 от «Ливерпуля»: «Мы ожидали лучшего судью в мире, а получили худшего. Конате весь матч фолил против Осимхена»
сегодня, 08:01
