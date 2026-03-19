Осимхен получил перелом руки в 1-м тайме матча ЛЧ с «Ливерпулем». У вингера «Галатасарая» Ланга рассечение пальца

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен получил серьезную травму во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:4, первая игра – 1:0).

Турецкий клуб сообщил, что 27-летний нигерийский футболист получил серьезный ушиб правой руки по ходу первого тайма. Виктор был заменен в перерыве из-за риска получения перелома.

После игры в больнице под наблюдение врачей «Галатасарая» Осимхену был диагностирован перелом предплечья. Игроку наложили гипсовую повязку, решение о необходимости операции будет принято в ближайшие дни после дополнительных обследований.

Кроме того, стамбульцы сообщили о состоянии здоровья вингера Ноа Ланга. 26-летний игрок из Нидерландов серьезно повредил палец руки, врезавшись в рекламный щит на «Энфилде», – шла кровь, Ноа унесли на носилках.

Ланг, по информации клуба, получил серьезное рассечение большого пальца правой руки и в ближайшие часы должен пройти операцию в Ливерпуле в присутствии врачей «Галатасарая».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Галатасарая» в X
Ситуация с Лангом похоже на халатность. Игрок получил серьезную травму на ровном месте. Все эти рекламные конструкции стоят, как будто на поле собрались в карты поиграть.
Рекламные конструкции приносят деньги, что бы ты мог смотреть футбол.
Футбол я и так посмотрю придя на любителей. Рекламные конструкции для лутания бабок футболистами и клубами.
Рассечение? Ему фалангу оторвало!
У Ланга не рассечение, а отсечение
Ага, требуются носилки)

Палец в лёд и бегом в больничку а не тянуть время
У тебя претензии к работникам медштаба или к игроку?
"Приехали ребята и давай убиваться по всей делянке" 😁
