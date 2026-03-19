Хавбек «Спартака» Массалыга: «Уверенность, что пройдем «Зенит», у нас есть. Знаем нашу цель и постараемся ее выполнить»

Хавбек «Спартака» Массалыга: уверенность, что пройдем «Зенит», у нас есть.

Полузащитник «Спартака » Никита Массалыга выразил уверенность в победе над «Зенитом » во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Красно-белые вылетели из Пути РПЛ от «Динамо» (1:0, 2:5) и дальше сыграют в гостях с петербуржцами.

«Обидно, что не удалось пройти дальше в Пути РПЛ. Но у нас есть еще второй шанс в Пути регионов.

Надеюсь, мы сделаем правильные выводы и сможем пройти дальше. Впереди у нас «Зенит», мы знаем нашу цель и постараемся ее выполнить.

Уверенность, что пройдем «Зенит», у нас есть», – сказал 18-летний Массалыга.

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем «Спартаку» удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило»