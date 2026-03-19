  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
3

Хавбек «Спартака» Массалыга: «Уверенность, что пройдем «Зенит», у нас есть. Знаем нашу цель и постараемся ее выполнить»

Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга выразил уверенность в победе над «Зенитом» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Красно-белые вылетели из Пути РПЛ от «Динамо» (1:0, 2:5) и дальше сыграют в гостях с петербуржцами.

«Обидно, что не удалось пройти дальше в Пути РПЛ. Но у нас есть еще второй шанс в Пути регионов.

Надеюсь, мы сделаем правильные выводы и сможем пройти дальше. Впереди у нас «Зенит», мы знаем нашу цель и постараемся ее выполнить.

Уверенность, что пройдем «Зенит», у нас есть», – сказал 18-летний Массалыга.

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Желаем «Спартаку» удачи в Санкт-Петербурге. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило»

Кто выиграет ЛЧ?11573 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoНикита Массалыга
logoЗенит
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень прилично сыграл, кстати. Поразило умение одним катанием обработать мяч прямо перед собой, когда ему пас метров на 30-40 давали. Уже давно не видел, чтоб наши футболисты так умели. А он это делал многократно. Когда вышел Солари - от него мяч отскакивал метра на 2-3 в таких ситуациях.
Это хорошо, что есть такая уверенность у игрока Спартака. Может и в створ ворот попадут.
Откуда у Никиты такая уверенность, интересно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
