  • Тренер «Галатасарая» Бурук про 0:4 от «Ливерпуля»: «Мы ожидали лучшего судью в мире, а получили худшего. Конате весь матч фолил против Осимхена»
Окан Бурук остался недоволен работой арбитра в матче с «Ливерпулем».

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук посетовал на арбитра после поражения от «Ливерпуля» (0:4, общий счет – 1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На игре работала бригада во главе с главным судьей Павелом Рачковски. Изначально на матч был назначен Шимон Марчиняк.

«На протяжении всего матча Ибраима Конате с легкостью совершал всевозможные фолы против Виктора Осимхена. Мы ожидали лучшего судью в мире, а получили худшего.

Но наш соперник играл намного лучше нас. Мы потеряли уверенность. Наши болельщики ожидали гораздо более смелого «Галатасарая», но все пошло не так, как мы хотели», – сказал Окан Бурук.

В этом матче «Ливерпуль» превзошел «Галатасарай» по ударам со счетом 32:4. В створ ворот – 16:1.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
Ибраима Конате
Виктор Осимхен
Павел Рачковски
Шимон Марчиняк
Кукуян: вообще-то вчера я работал в Махачкале
Кукуян: вообще-то вчера я работал в Махачкале
мы ожидали, что проявляемся 90 мин и судья удалит пол Ливерпуля за наше актерское мастерство !
Да-да, именно из-за судьи мы сгорели 0:4. А могло быть вполне и 0:12.
Тактика была выйти полежать на поле? Надо было хоть шезлонг взять с собой
Тактика была выйти полежать на поле? Надо было хоть шезлонг взять с собой
Смешно. Из серии «судья сломал нам игру» а 16 раз в створ Ливерпуль тоже из за судьи пробил?
Осимхена в перерыве заменили, а во втором тайме вы получили три гола. Точно в Конате проблема?

P.S. редакторы, поправьте новость, вчерашний матч не Марчиняк судил, его перед игрой поменяли
Судья, действительно, странный.
Но после такого перформанса всё же стоило о нём умолчать.
И медаль дать Чакыру за то, что десятку с Энфилда не увезли, а ведь вполне могли.
XG 5.02 против 0.16 и тренер обвиняет судью...Думаю мансе и шарктиму пора болеть за Галатасарай.
Скажите им, что это не чемпионат Турции)
Без кабинетных судей тяжеловато, согласен.
