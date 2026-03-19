Тренер «Галатасарая» Бурук про 0:4 от «Ливерпуля»: «Мы ожидали лучшего судью в мире, а получили худшего. Конате весь матч фолил против Осимхена»
Окан Бурук остался недоволен работой арбитра в матче с «Ливерпулем».
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук посетовал на арбитра после поражения от «Ливерпуля» (0:4, общий счет – 1:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На игре работала бригада во главе с главным судьей Павелом Рачковски. Изначально на матч был назначен Шимон Марчиняк.
«На протяжении всего матча Ибраима Конате с легкостью совершал всевозможные фолы против Виктора Осимхена. Мы ожидали лучшего судью в мире, а получили худшего.
Но наш соперник играл намного лучше нас. Мы потеряли уверенность. Наши болельщики ожидали гораздо более смелого «Галатасарая», но все пошло не так, как мы хотели», – сказал Окан Бурук.
В этом матче «Ливерпуль» превзошел «Галатасарай» по ударам со счетом 32:4. В створ ворот – 16:1.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fanatik
P.S. редакторы, поправьте новость, вчерашний матч не Марчиняк судил, его перед игрой поменяли
Но после такого перформанса всё же стоило о нём умолчать.
И медаль дать Чакыру за то, что десятку с Энфилда не увезли, а ведь вполне могли.