Дуран о пенальти в ворота «Махачкалы»: «Если судьи так решили, значит, было нарушение. «Зенит» забил только один гол, соперник хорошо играл в обороне»
Джон Дуран оценил пенальти в матче с «Динамо» Махачкала.
Нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о победе над «Динамо» Махачкала (1:0) в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Форвард забил единственный гол петербуржцев с пенальти, который был назначен после видеопросмотра.
«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить еще, но соперник хорошо играл в обороне.
Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение.
Если говорить про Даниила Кондакова – это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше.
Теперь у нас все мысли про следующий матч против «Динамо». Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», – сказал Джон Дуран.
Кто выиграет ЛЧ?11524 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дуран наверное думает почему раньше не пришёл в эту ручную лигу
Так он пришёл из Турции с точно такой же ручной лигой Галатасарая, а до этого ручная лига Саудии. После АПЛ он только в таких и играет. Привыкший уже.
Удобная позиция, когда такие пенальти ставят в ворота соперника, а если такой поставят ворота Зенита, то что он тогда скажет ?
Не поставят, они же понимают, кто их хозяин. Но если вдруг, то будет вой на всю страну со студией на газпром тв и питерскими экспертами и на полтора часа разбор о том, что это заговор против юбиляра.
А что вы все говорили, когда такие ставили в ворота Зенита?
Если судьи так решили, значит, играл Зенит
Да ты что. А что решили судьи, когда Баженов гол руками Зениту забивал? И что там за команда была, которой ТАКОЙ гол засчитали?
это искусственный неинтеллект спортса, отвечать его не научили еще
Это не пенальти, а какая-то подстава. Зениту надо подать протест на этот пенальти.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем