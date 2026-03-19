Дуран о пенальти в ворота «Махачкалы»: «Если судьи так решили, значит, было нарушение. «Зенит» забил только один гол, соперник хорошо играл в обороне»

Джон Дуран оценил пенальти в матче с «Динамо» Махачкала.

Нападающий «Зенита » Джон Дуран высказался о победе над «Динамо» Махачкала (1:0) в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Форвард забил единственный гол петербуржцев с пенальти, который был назначен после видеопросмотра.

«Мы забили только один гол, но это футбол. Конечно, хотели забить еще, но соперник хорошо играл в обороне.

Что касается пенальти, если судьи так решили, значит, было нарушение.

Если говорить про Даниила Кондакова – это отличный игрок, который как раз заработал пенальти для нас. Рады, что смогли победить и пройти дальше.

Теперь у нас все мысли про следующий матч против «Динамо». Будем работать и нацеливаться на победу в этой игре», – сказал Джон Дуран .

Этот пенальти – вредительство