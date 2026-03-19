  • Шевалье находится в хорошем расположении духа, хоть и недоволен ролью в «ПСЖ». Вратарь посмотрел на ситуацию под другим углом, им интересуется «Тоттенхэм» (L’Equipe)
«Тоттенхэм» проявляет интерес к Люке Шевалье.

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье не склонен выражать недовольство на фоне того, что уступил Матвею Сафонову место основного вратаря команды.

Российский вратарь провел 11 матчей подряд в старте парижан.

Как пишет L’Equipe, французский голкипер недоволен сложившейся ситуацией, однако он признался близким друзьям, что ему удалось взглянуть на ситуацию под другим углом.

Отмечается, что Шевалье находится в хорошем расположении духа и не будет негативно оценивать свою роль в команде.

В то же время несколько клубов уже проявили в нем заинтересованность, если Шевалье решит покинуть «ПСЖ» летом. В частности, вратарь интересен «Тоттенхэму».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
logoЛюка Шевалье
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoТоттенхэм
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoМатвей Сафонов
Шевалье надо отдать должное, не говорит всякие пакости за спиной, правильно оценивает ситуацию, самое главное, не депрессует по поводу того, что не основной. Это и есть здоровая конкуренция.
"Вратарь посмотрел на ситуацию под другим углом"

Со скамейки запасных
Там вид на игру лучше)
Как же токсично и злобно выглядит половина комментов про Шевалье. Нормальный тип, хороший кипер, конкурирует с Сафоновым, чё тут злорадствовать? Вокруг враги?)
Как же токсично и злобно выглядит половина комментов про Сафонова, когда ПСЖ играет и когда Матвей на скамейке сидел плотно. Нормальный тип, хороший кипер, конкурирует с Шевалье, конкурировал с Доннарумой, чё тут злорадствовать? Привычка своих критиковать сильнее других?
Ох, твой бы коммент да под какой-нибудь пост в сентябре.
Скатертью дорога👏 И Забарного пусть с собой прихватит
Еще полгода назад данный текст казался сказкой и выдумкой, мало кто верил, что Сафонов выиграет конкуренцию у местного вратаря приобретенного за большую сумму.
Это Европа. Кто лучше тот и играет.связи паспорта не решают
Решают. Везде есть потребность в местных игроках. И везде за местных игроков переплачивают и везде стараются им дать место в старте. Просто тут ситуация очевидная.
НАШ МОТЯ так закошмарил Шевалье, что тот хочет сбежать от него хоть в Чемпионшип
Ай да Данилка! Ай да дурачок!
Да кто сейчас из топ-клуба в своём уже согласится перейти в Тоттенхэм?
Максименко?
У топ-клубов не все игроки - топы. А значит вполне логично что кто-то может туда перейти
Узнал об интересе Тоттенхэма, понял, что скамейка ПСЖ это не так уж плохо, и повеселел.
P.S. Болельщик Арсенала.
вроде между ними разница всего 3 см, но когда на фото они рядом, Сафонов кажется существенно выше
На цыпочки поднимается специально? Психологическое давление так усиливает))
Заголовок звучит так, будто Шевалье узнал об интересе Тотнема — и решил особо не барагозить, а то ж реально могут туда продать )
Материалы по теме
Лизаразю о Сафонове против «Челси»: «Он по-прежнему не внушает полной уверенности. Неизвестно, сможет ли он повторить такую игру против более сильных соперников»
вчера, 12:54
Энрике о Сафонове против «Челси»: «В ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря. Повезло, что в «ПСЖ» есть Матвей и Шевалье»
вчера, 10:28
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Галатасарая» Бурук про 0:4 от «Ливерпуля»: «Мы ожидали лучшего судью в мире, а получили худшего. Конате весь матч фолил против Осимхена»
20 минут назад
Узнаете ли всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
21 минуту назадТесты и игры
Дуран о пенальти в ворота «Махачкалы»: «Если судьи так решили, значит, было нарушение. «Зенит» забил только один гол, соперник хорошо играл в обороне»
36 минут назад
Кагермазов об 11-метровом «Зенита»: «Это не пенальти на любом другом стадионе. Если бы не это, игра сложилась бы по-другому»
сегодня, 07:15
Депутат Милонов о том, что «Спартак» не выигрывает в Петербурге: «Мы традиционалисты. Надо воспринимать это как некую дань традиции»
сегодня, 06:53
Дмитрий Губерниев: «В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Эксперименты с иностранными специалистами ни к чему»
сегодня, 06:40
Гендиректор «Баварии»: «Мы вылетали от «Реала» в прошлом, часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал ЛЧ»
сегодня, 06:27
Победа «Зенита» с сомнительным пенальти, «Барса» забила 7 мячей «Ньюкаслу», 900-й гол Месси, дело Смолова идет в суд, «Спартак» расторг Ружичку и другие новости
сегодня, 06:10
Выиграйте ретрофутболку Месси – нужно всего лишь закатить мячик
сегодня, 06:00Тесты и игры
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука: «Чистое лукавство и желание уколоть комментаторов. Этой опцией в Okko пользовались 3-4%»
сегодня, 05:57
Последние новости
Хавбек «Спартака» Массалыга: «Уверенность, что пройдем «Зенит», у нас есть. Знаем нашу цель и постараемся ее выполнить»
13 минут назад
Милота дня: Рафинья вручил приз лучшему игроку матча в ЛЧ 3-летнему сыну – после 7:2 с «Ньюкаслом»
14 минут назадВидеоСпортс"
Глава Ла Лиги Тебас: «Обеспокоены новыми правилами АПЛ в отношении ФФП – они позволяют клубам тратить 85% доходов. Отсутствие регулирования цен – проблема»
сегодня, 07:06
Геннадий Орлов: «Глушенков неадекватен, сам по себе существует, команда для него не главное. Больше не буду говорить, что он способный – сам губит эти способности»
сегодня, 05:45
Глава «Динамо» Ивлев о Гусеве: «Команда стала играть более раскрепощенно, появился огонек в глазах – схема другая, подходы, решения. Однозначно виден прогресс»
сегодня, 05:15
Глава пресс-службы «Спартака» не считает «Зенит» главным врагом: «Есть один «Спартак» и все вокруг него. Как вокруг солнца планеты»
сегодня, 04:56
Лига Европы. 1/8 финала. «Астон Вилла» примет «Лилль», «Рома» против «Болоньи», «Штутгарт» в гостях у «Порту»
сегодня, 04:20
Виртц создал 8 голевых моментов против «Галатасарая» – рекорд «Ливерпуля» в матче ЛЧ с момента сбора статистики
сегодня, 03:55
Радимов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев виноват, спровоцировал. Прекрасно понимаю Кармо – проигрываешь, а тренер такое делает. Я такого в футболе не видел никогда»
сегодня, 03:40
Арне Слот: «Ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними придется сыграть»
сегодня, 03:13
Рекомендуем