Шевалье находится в хорошем расположении духа, хоть и недоволен ролью в «ПСЖ». Вратарь посмотрел на ситуацию под другим углом, им интересуется «Тоттенхэм» (L’Equipe)

«Тоттенхэм» проявляет интерес к Люке Шевалье.

Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье не склонен выражать недовольство на фоне того, что уступил Матвею Сафонову место основного вратаря команды.

Российский вратарь провел 11 матчей подряд в старте парижан.

Как пишет L’Equipe, французский голкипер недоволен сложившейся ситуацией, однако он признался близким друзьям, что ему удалось взглянуть на ситуацию под другим углом.

Отмечается, что Шевалье находится в хорошем расположении духа и не будет негативно оценивать свою роль в команде.

В то же время несколько клубов уже проявили в нем заинтересованность, если Шевалье решит покинуть «ПСЖ » летом. В частности, вратарь интересен «Тоттенхэму ».