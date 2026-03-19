Шевалье находится в хорошем расположении духа, хоть и недоволен ролью в «ПСЖ». Вратарь посмотрел на ситуацию под другим углом, им интересуется «Тоттенхэм» (L’Equipe)
«Тоттенхэм» проявляет интерес к Люке Шевалье.
Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье не склонен выражать недовольство на фоне того, что уступил Матвею Сафонову место основного вратаря команды.
Российский вратарь провел 11 матчей подряд в старте парижан.
Как пишет L’Equipe, французский голкипер недоволен сложившейся ситуацией, однако он признался близким друзьям, что ему удалось взглянуть на ситуацию под другим углом.
Отмечается, что Шевалье находится в хорошем расположении духа и не будет негативно оценивать свою роль в команде.
В то же время несколько клубов уже проявили в нем заинтересованность, если Шевалье решит покинуть «ПСЖ» летом. В частности, вратарь интересен «Тоттенхэму».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
