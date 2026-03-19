  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кагермазов об 11-метровом «Зенита»: «Это не пенальти на любом другом стадионе. Если бы не это, игра сложилась бы по-другому»
72

Сослан Кагермазов дал комментарий о пенальти в пользу «Зенита».

Защитник «Динамо» Махачкала Сослан Кагермазов высказался касательно пенальти «Зенита» (0:1) в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Кагермазовым. 

«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти.

Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» все равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», – сказал Сослан Кагермазов.

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?

Кто выиграет ЛЧ?11532 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoСослан Кагермазов
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
logoДинамо Махачкала
logoДаниил Кондаков
logoЧемпионат.com
logoПавел Кукуян
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Да понятное дело, на пенальти-арена свои правила игры в футбол, называются - всë для юбиляра.
Ответ Милдронат Бромантанов
Уже писал но повторюсь.
Лозунг РПЛ на сегодня: Все команды равны. Но некоторые команды равны более, чем другие.
Ответ Evgen Vynokurov
Комментарий скрыт
С юбилеем помойка!
Зенит, как не хочет отмыться от титула «Позор Российского Футбола» по факту только еще больше заляпывается.
Ответ Kloufinger
Есть болельщики Питерского Зенита ,они интелигентные, вежливые.,любят свою команду, переживают за неё, критику воспринимают. И есть болельщики бело . Г. О. Л. У. Б. Ы. Х. Эти хамовитые, не воспитаные, за команду не болеют, пишут гадости, ставят минусики. Короче гопота.
Ответ Kloufinger
Этот титул надолго, к сожалению. Не на 101 год 😊, но надолго
Так если бы это был не зенит и не поставили бы. Но юбиляров судят как проплачено, так как их сброд не может гол с игры родить
Лозунг РПЛ: Все команды равны между собой. Но некоторые равны более, чем другие!
Ответ Evgen Vynokurov
Сказал фанат команды, у которой вчера Угальде не удалили за прямую ногу с шипами
Ответ andrew.p
А это подтверждает то, что пенальти был назначен правильно? По-твоему, ошибка одного крота автоматом отменяет решение другого? Как по мне, то красную вполне могли показать, не удивился бы. А вот пеналь Махачкале удивил по полной!
Как же наверное стыдно Семаку. Вся страна наблюдает за его потугами хоть как-то такой юбилей не испортить. Ан нет. Не получается. Всё хуже и хуже. Пенальти левые, непонятный идиот в маске, негры забили на всё. Один Богданыч с постным лицом на прессухах за всех отдувается. Последняя наверное работа тренером.
Кукуянство какое-то, а не пенальти.
Ответ Клирик
давайте не забывать ещё и не менее важных деятелей инцидента на ВАР: Евгений Буланов, Роман Галимов. встают в один ряд с Кукуяном
Ну да, конечно по другому :) Кагермазов наверное какой то другой матч смотрел. Ни одного удара в створ
Интересно всё же за что зацепился судья в этом моменте, интересно будет ли обьяснение
Ответ Герман Сергеевич
Так позвони, спроси.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
