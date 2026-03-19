Кагермазов об 11-метровом «Зенита»: «Это не пенальти на любом другом стадионе. Если бы не это, игра сложилась бы по-другому»

Сослан Кагермазов дал комментарий о пенальти в пользу «Зенита».

Защитник «Динамо » Махачкала Сослан Кагермазов высказался касательно пенальти «Зенита » (0:1) в матче 1-го раунда полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Кагермазовым.

«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти.

Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» все равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», – сказал Сослан Кагермазов.

«Зениту» дали победный пенальти вот за это. Стоп, а за что вообще? Кто понял?