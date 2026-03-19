Глава Ла Лиги Тебас: «Обеспокоены новыми правилами АПЛ в отношении ФФП – они позволяют клубам тратить 85% доходов. Отсутствие регулирования цен – проблема»

Хавьер Тебас высказался о возможности финансового «пузыря» в АПЛ.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями относительно финансовых правил в АПЛ.

«Мы очень обеспокоены новыми правилами АПЛ в отношении финансового фэйр-плей, поскольку они позволяют клубам тратить 85% своих доходов.

Если клуб тратит 35% своих доходов на накладные расходы и может потратить 85% на состав, то 85+35 равно 120, а это значит, что ему разрешено изначально тратить на 20% больше своих доходов.

Если они установили правило, согласно которому вы можете тратить определенный процент от выручки плюс прибыль от трансферов игроков, то произойдут две вещи: трансферные сборы резко вырастут, создав «пузырь», поскольку люди будут пытаться уложиться в этот процент.

Вторая проблема заключается в отсутствии регулирования рыночных цен в АПЛ. Мы очень бдительны, потому что это создаст «пузырь» в АПЛ и повлияет на нас, потянув за собой вниз в ближайшие годы.

Мы прогнозируем, что данные по клубам АПЛ за ближайшие годы будут отражать убытки/эффект «пузыря». Мы очень бдительны и обеспокоены», – сказал Хавьер Тебас.

Если бы Тебас следил за Ла Лигой столько же, сколько за АПЛ, то может в Испании был бы норм чемпионат.
Ответ Unwar25
Пока Барса и Реал с Атлетико тянут лигу, Тебасу не нужно заморачиваться
