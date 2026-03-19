Депутат Милонов о том, что «Спартак» не выигрывает в Петербурге: «Мы традиционалисты. Надо воспринимать это как некую дань традиции»
Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопрос о том, должно произойти, чтобы «Спартак» смог победить в Санкт-Петербурге.
Красно-белые ранее уступили «Зениту» (0:2) в матче Мир РПЛ. «Спартак» не выигрывает у «Зенита» в Петербурге с 2012 года.
«Должен случиться какой-нибудь потешный матч, ненастоящий. Мы Петербурге традиционалисты.
Под этим подразумевается некое похожее поведение – мы традиционно выигрываем у «Спартака» в Петербурге. С этим надо смириться и воспринимать это не как поражения, а как некую дань традиции.
И отмечать эти поражения нужно соответствующим образом: все хорошо, ничего не поменялось, все как положено. Ведь мы же не испытываем какого-то неприязненного отношения к тому, что «Спартак» проиграл. Ну нормально, не отчаивайтесь.
«Спартаку» повезет с другими командами, более слабыми», – сказал Виталий Милонов.