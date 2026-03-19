  • Депутат Милонов о том, что «Спартак» не выигрывает в Петербурге: «Мы традиционалисты. Надо воспринимать это как некую дань традиции»
22

Депутат Милонов о том, что «Спартак» не выигрывает в Петербурге: «Мы традиционалисты. Надо воспринимать это как некую дань традиции»

Виталий Милонов высказался о том, что «Спартак» не выигрывает в Петербурге.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопрос о том, должно произойти, чтобы «Спартак» смог победить в Санкт-Петербурге.

Красно-белые ранее уступили «Зениту» (0:2) в матче Мир РПЛ. «Спартак» не выигрывает у «Зенита» в Петербурге с 2012 года.

«Должен случиться какой-нибудь потешный матч, ненастоящий. Мы Петербурге традиционалисты.

Под этим подразумевается некое похожее поведение – мы традиционно выигрываем у «Спартака» в Петербурге. С этим надо смириться и воспринимать это не как поражения, а как некую дань традиции.

И отмечать эти поражения нужно соответствующим образом: все хорошо, ничего не поменялось, все как положено. Ведь мы же не испытываем какого-то неприязненного отношения к тому, что «Спартак» проиграл. Ну нормально, не отчаивайтесь.

«Спартаку» повезет с другими командами, более слабыми», – сказал Виталий Милонов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Милонов скорее нетрадиционалист
Варфоломей Книгочтеев
Милонов скорее нетрадиционалист
Или просто оналист
Варфоломей Книгочтеев
Милонов скорее нетрадиционалист
Нет, возражу. Традиция существует. Каждый год у нас юбилейный. Традиционно отмечаем столетие.
Всё просто: Зенит попал в белый список, а всех остальных либо замедляют, либо отменяют
У Зенита есть добрая традиция в каждом матче бить пенальти. Просто людям с традиционными ценностями это сложно понять
Он как бы намекает - вы забьете сколько сможете, мы пробьем пенальти сколько захотим
Гриша
Он как бы намекает - вы забьете сколько сможете, мы пробьем пенальти сколько захотим
По питерской системе
Сколько пафоса.. Неудивительно, что зенит ненавидят по всей стране
Сказочный ……. !
Понимаете, каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в баню и отмечаем 100 лет, это у нас такая традиция. И еще традиция, если не можем забить с игры, судья ставит пенальти, иногда два.
да всего лишь надо заплатить судьям за пару пенальти и победа в кармане!!! традиция проста!!!
он просто eбa-ый
Ну и в чём он неправ?
