Депутат Милонов о том, что «Спартак» не выигрывает в Петербурге: «Мы традиционалисты. Надо воспринимать это как некую дань традиции»

Виталий Милонов высказался о том, что «Спартак» не выигрывает в Петербурге.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопрос о том, должно произойти, чтобы «Спартак» смог победить в Санкт-Петербурге.

Красно-белые ранее уступили «Зениту » (0:2) в матче Мир РПЛ . «Спартак » не выигрывает у «Зенита» в Петербурге с 2012 года.

«Должен случиться какой-нибудь потешный матч, ненастоящий. Мы Петербурге традиционалисты.

Под этим подразумевается некое похожее поведение – мы традиционно выигрываем у «Спартака» в Петербурге. С этим надо смириться и воспринимать это не как поражения, а как некую дань традиции.

И отмечать эти поражения нужно соответствующим образом: все хорошо, ничего не поменялось, все как положено. Ведь мы же не испытываем какого-то неприязненного отношения к тому, что «Спартак» проиграл. Ну нормально, не отчаивайтесь.

«Спартаку» повезет с другими командами, более слабыми», – сказал Виталий Милонов.