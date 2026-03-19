Дмитрий Губерниев: «В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Эксперименты с иностранными специалистами ни к чему»

Дмитрий Губерниев: в ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер.

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил против приглашения иностранных тренеров, комментируя ситуацию в ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини .

Команда во второй половине сезона проиграла четыре из пяти матчей.

«Так понимаю, в ЦСКА произошли изменения в составе.

Но в целом я против приглашения иностранцев. В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Это хорошая команда. Есть люди с армейскими корнями, которые способны успешно ее возглавлять.

Эксперименты с иностранными тренерами нам ни к чему», – сказал Дмитрий Губерниев.

ЦСКА развалился – и проблема не только в Челестини