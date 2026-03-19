Дмитрий Губерниев: «В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Эксперименты с иностранными специалистами ни к чему»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил против приглашения иностранных тренеров, комментируя ситуацию в ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини.
Команда во второй половине сезона проиграла четыре из пяти матчей.
«Так понимаю, в ЦСКА произошли изменения в составе.
Но в целом я против приглашения иностранцев. В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Это хорошая команда. Есть люди с армейскими корнями, которые способны успешно ее возглавлять.
Эксперименты с иностранными тренерами нам ни к чему», – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
