  Дмитрий Губерниев: «В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Эксперименты с иностранными специалистами ни к чему»
Дмитрий Губерниев: «В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Эксперименты с иностранными специалистами ни к чему»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выступил против приглашения иностранных тренеров, комментируя ситуацию в ЦСКА, который возглавляет Фабио Челестини.

Команда во второй половине сезона проиграла четыре из пяти матчей.

«Так понимаю, в ЦСКА произошли изменения в составе.

Но в целом я против приглашения иностранцев. В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Это хорошая команда. Есть люди с армейскими корнями, которые способны успешно ее возглавлять.

Эксперименты с иностранными тренерами нам ни к чему», – сказал Дмитрий Губерниев.

ЦСКА развалился – и проблема не только в Челестини

Я против того, что слушать мнение Губера по любому футбольному вопросу. Пусть создаст клуб и нанимает, кого хочет.
Тем более Юран свободен!
😂😂😂
С армейскими корнями это кто? Семак? Березуцкие? Игнашевич?
Маркер кризиса футбольного клуба в России 2026 года - о нём заговорил Губер
Щас бы ты рекомендации по футболу давал
