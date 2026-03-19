  • Гендиректор «Баварии»: «Мы вылетали от «Реала» в прошлом, часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал ЛЧ»
12

Гендиректор «Баварии»: «Мы вылетали от «Реала» в прошлом, часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал ЛЧ»

Ян-Кристиан Дрезен: «Бавария» против «Реала» – это эпическое противостояние.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен дал комментарий касательно встречи с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» против «Реала» – это эпическое противостояние. Посмотрим, что из этого получится. Мы вылетали от них в прошлом, и часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал.

Игроки с нетерпением ждут этих матчей. Я тоже с нетерпением жду двух захватывающих игр – хорошо, что первый матч состоится в Мадриде. Фаворитов нет. Все зависит от качества игры и, возможно, немного удачи.

А пока мы надеемся, что все футболисты вернутся в строй после перерыва на матчи сборных», – сказал Ян-Кристиан Дрезен.

В прошлый раз клубы встречались в полуфинале Лиги чемпионов в 2024 году. Тогда «Реал» победил со счетом 2:1 в ответном матче и вышел в финал. Множество разговоров вызвал эпизод, когда в добавленное время арбитр Шимон Марчиняк свистнул перед тем, как Маттейс де Лигт забил мяч в ворота «Мадрида».

«Реал» – «Бавария», «ПСЖ» – «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!

Кто выиграет ЛЧ?9858 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
Ян-Кристиан Дрезен
В матчах Реала и Баварии судейство часто почему-то вызывает большие вопросы, и как это ни странно ошибаются они всё время в пользу Мадрида.
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
В матчах Реала и Баварии судейство часто почему-то вызывает большие вопросы, и как это ни странно ошибаются они всё время в пользу Мадрида.
Надеюсь, что в этом очередном противостоянии арбитры окажутся просто нейтральны и Бавария благополучно пройдёт дальше!
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
В матчах Реала и Баварии судейство часто почему-то вызывает большие вопросы, и как это ни странно ошибаются они всё время в пользу Мадрида.
Все время? Расскажи это Серхио Рамосу, забившему чистейший гол в 2007-м, который свисток отменил просто потому что. Или ты про нырки "воина" Видаля? А, ты наверное про непоказанную красную Рибери за удар по лицу Карвахалю?
Удачи! Будет интересное противостояние!
Главное, чтобы судейство было топовым. Футболисты точно покажут топ футбол. Ну и дай всем Бог без травм!
Ответ I10ff
Главное, чтобы судейство было топовым. Футболисты точно покажут топ футбол. Ну и дай всем Бог без травм!
Ну Куртуа, увы, уже, судя по всему, травма, и, как минимум, первый матч, скорее всего, пропустит. С нынешней не всегда стабильной обороной Реала - шансы, боюсь, снизились при условии, что Бавария и так подходила к противостоянию фаворитом.
Был бы Милитао здоров, шансы были бы приличными, но когда и Куртуа, и Милитао в лазарете - против нынешней Баварии это очень тяжелый расклад.
будучи фанатом реала,я признаю факт судейских ошибок,но они ведь были и в пользу баварии тоже,почему всегда про это все забывают...к тому же эти ошибки еще до вар были,а 2 года назад про гол после свистка принято считать за ошибку судьи(а такой случай с беллингемом в ворота валенсии-верное решение судьи)🤦🏿‍♂️
Что на ветке забыли полосатые? Здесь ветка величайших клубов. Или не могут далеко отойти от хозяев?))
Материалы по теме
Кейн о «Реале»: «Бавария» никого не боится. Когда играешь с «Мадридом» в ЛЧ, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы»
Дмитрий Губерниев: «В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Эксперименты с иностранными специалистами ни к чему»
Победа «Зенита» с сомнительным пенальти, «Барса» забила 7 мячей «Ньюкаслу», 900-й гол Месси, дело Смолова идет в суд, «Спартак» расторг Ружичку и другие новости
Выиграйте ретрофутболку Месси – нужно всего лишь закатить мячик
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука: «Чистое лукавство и желание уколоть комментаторов. Этой опцией в Okko пользовались 3-4%»
Гаджи Гаджиев: «Все будем праздновать юбилей «Зенита». Такие пенальти обедняют нашу игру! Где фэйр-плей? Одни и те же правила трактуются по-разному»
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Крылья Советов» сыграет с «Локомотивом»
Доминик Собослаи: «ПСЖ» – очень хорошая команда, но «Ливерпуль» показал, что может справиться с кем угодно»
Кейн о «Реале»: «Бавария» никого не боится. Когда играешь с «Мадридом» в ЛЧ, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы»
Играл и в Бундеслиге, и в «Челси» – какого игрока вспомните?
Диего Симеоне: «Барселона» – лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико» – потребуется соответствующий уровень игры»
Геннадий Орлов: «Глушенков неадекватен, сам по себе существует, команда для него не главное. Больше не буду говорить, что он способный – сам губит эти способности»
Глава «Динамо» Ивлев о Гусеве: «Команда стала играть более раскрепощенно, появился огонек в глазах – схема другая, подходы, решения. Однозначно виден прогресс»
Глава пресс-службы «Спартака» не считает «Зенит» главным врагом: «Есть один «Спартак» и все вокруг него. Как вокруг солнца планеты»
Лига Европы. 1/8 финала. «Астон Вилла» примет «Лилль», «Рома» против «Болоньи», «Штутгарт» в гостях у «Порту»
Виртц создал 8 голевых моментов против «Галатасарая» – рекорд «Ливерпуля» в матче ЛЧ с момента сбора статистики
Радимов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев виноват, спровоцировал. Прекрасно понимаю Кармо – проигрываешь, а тренер такое делает. Я такого в футболе не видел никогда»
Арне Слот: «Ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними придется сыграть»
Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»
Тренер «Аталанты» Палладино: «Нужно изменить подход в академиях: это как будто другой вид спорта, когда мы играем с клубами вроде «Баварии». Это лучшая команда Европы, наверное»
Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
