Гендиректор «Баварии»: «Мы вылетали от «Реала» в прошлом, часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал ЛЧ»

Ян-Кристиан Дрезен: «Бавария» против «Реала» – это эпическое противостояние.

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен дал комментарий касательно встречи с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов .

«Бавария» против «Реала » – это эпическое противостояние. Посмотрим, что из этого получится. Мы вылетали от них в прошлом, и часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал.

Игроки с нетерпением ждут этих матчей. Я тоже с нетерпением жду двух захватывающих игр – хорошо, что первый матч состоится в Мадриде. Фаворитов нет. Все зависит от качества игры и, возможно, немного удачи.

А пока мы надеемся, что все футболисты вернутся в строй после перерыва на матчи сборных», – сказал Ян-Кристиан Дрезен.

В прошлый раз клубы встречались в полуфинале Лиги чемпионов в 2024 году. Тогда «Реал» победил со счетом 2:1 в ответном матче и вышел в финал. Множество разговоров вызвал эпизод, когда в добавленное время арбитр Шимон Марчиняк свистнул перед тем, как Маттейс де Лигт забил мяч в ворота «Мадрида».

«Реал» – «Бавария», «ПСЖ» – «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!