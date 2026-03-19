Гендиректор «Баварии»: «Мы вылетали от «Реала» в прошлом, часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал ЛЧ»
Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен дал комментарий касательно встречи с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Бавария» против «Реала» – это эпическое противостояние. Посмотрим, что из этого получится. Мы вылетали от них в прошлом, и часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал.
Игроки с нетерпением ждут этих матчей. Я тоже с нетерпением жду двух захватывающих игр – хорошо, что первый матч состоится в Мадриде. Фаворитов нет. Все зависит от качества игры и, возможно, немного удачи.
А пока мы надеемся, что все футболисты вернутся в строй после перерыва на матчи сборных», – сказал Ян-Кристиан Дрезен.
В прошлый раз клубы встречались в полуфинале Лиги чемпионов в 2024 году. Тогда «Реал» победил со счетом 2:1 в ответном матче и вышел в финал. Множество разговоров вызвал эпизод, когда в добавленное время арбитр Шимон Марчиняк свистнул перед тем, как Маттейс де Лигт забил мяч в ворота «Мадрида».
Был бы Милитао здоров, шансы были бы приличными, но когда и Куртуа, и Милитао в лазарете - против нынешней Баварии это очень тяжелый расклад.