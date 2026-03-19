Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука: «Чистое лукавство и желание уколоть комментаторов. Этой опцией в Okko пользовались 3-4%»

Тимур Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука.

Комментатор «Матч ТВ » Тимур Журавель ответил на мнение о том, что зрители смотрят футбольные трансляции без звука.

– Обижает ли вас, когда болельщики говорят, что смотрят футбол без звука?

– Не обижает, потому что я им не верю.

По-моему, в сервисе Okko , когда появилась такая опция – выключать комментатора, Владимир Стогниенко об этом рассказывал: по статистике, этой опцией пользовались от трех до четырех процентов.

То есть на самом деле, когда говорят об отключении комментатора, это чистое лукавство и желание как-то комментаторов уколоть, позлить.

Публике это хочется делать, пусть так говорит. Но это неправда.

– Это только в России так комментаторов ругают или же в других странах тоже?

– Я иногда в издании Athletic видел, что Каррагеру и Невиллу тоже достается немало, потому что у них вообще четкая клубная принадлежность и понятно, что они там топят за своих.

Хотя стараются быть объективными. Достается им очень много, в том числе и оскорблений.

Но с ними работает как бы обычный комментатор, то есть журналист. Но вот чтобы их ругали, я такого не помню, потому что роль обычного комментатора более техническая.

То есть он больше гоняет мяч, описывает эпизоды, а Невилл или Каррагер, которые составляют ему пару, отвечают за анализ, за оценки. Соответственно, тут понятно, что достается больше тому, у кого звучнее имя и человек, который дает оценки.

Но тенденция ругать комментатора, мне кажется, она общемировая, а не только наша, – сказал Тимур Журавель.