  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука: «Чистое лукавство и желание уколоть комментаторов. Этой опцией в Okko пользовались 3-4%»
79

Тимур Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель ответил на мнение о том, что зрители смотрят футбольные трансляции без звука.

– Обижает ли вас, когда болельщики говорят, что смотрят футбол без звука?

– Не обижает, потому что я им не верю.

По-моему, в сервисе Okko, когда появилась такая опция – выключать комментатора, Владимир Стогниенко об этом рассказывал: по статистике, этой опцией пользовались от трех до четырех процентов.

То есть на самом деле, когда говорят об отключении комментатора, это чистое лукавство и желание как-то комментаторов уколоть, позлить.

Публике это хочется делать, пусть так говорит. Но это неправда.

– Это только в России так комментаторов ругают или же в других странах тоже?

– Я иногда в издании Athletic видел, что Каррагеру и Невиллу тоже достается немало, потому что у них вообще четкая клубная принадлежность и понятно, что они там топят за своих.

Хотя стараются быть объективными. Достается им очень много, в том числе и оскорблений.

Но с ними работает как бы обычный комментатор, то есть журналист. Но вот чтобы их ругали, я такого не помню, потому что роль обычного комментатора более техническая.

То есть он больше гоняет мяч, описывает эпизоды, а Невилл или Каррагер, которые составляют ему пару, отвечают за анализ, за оценки. Соответственно, тут понятно, что достается больше тому, у кого звучнее имя и человек, который дает оценки.

Но тенденция ругать комментатора, мне кажется, она общемировая, а не только наша, – сказал Тимур Журавель.

Кто выиграет ЛЧ?9860 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт день за днем»
logoТимур Журавель
logoДжейми Каррагер
logoOkko
болельщики
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Стогниенко
logoМатч ТВ
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так в Окко в среднем комментаторы в разы лучше, чем на Матче. Естественно там процент маленький. Там нету Журавелей, визгунов Черданцевых и балаболов Шнякиных.
Ответ Евгений Сидоров
На Окко меня начал сильно раздражать Денис Казанский. Такое ощущение, что он не матч пришёл комментировать, а в словоблудии упражняться
На Окко меня начал сильно раздражать Денис Казанский. Такое ощущение, что он не матч пришёл комментировать, а в словоблудии упражняться
Ответ Евгений Сидоров
Так в Окко в среднем комментаторы в разы лучше, чем на Матче. Естественно там процент маленький. Там нету Журавелей, визгунов Черданцевых и балаболов Шнякиных.
хуже работы комментатора , чем черанцева на матче Спартак зенит в прошлом туре давно не встречал. рот просто без умолку не закрывался. тембр голоса неприятный. почти визжит. и постоянная типа супер экспертная оценка действий игроков. было просто отвратно. голова заболела.
Журавель, Крестинин, Чердак и Генич сделают все от них зависящее, чтобы поднять этот процент до 40-50.
Каррагер и Невилл хотя бы топят за своих, а у нас на газпромтв разнарядка болеть и облизывать одного перманентного юбиляра
Ответ Ебздрогыч
Ну не позорный Спартак ведь поддерживает который свои чемпионства с допингом брал , и которые по 7 любит пропускать)
Ну не позорный Спартак ведь поддерживает который свои чемпионства с допингом брал , и которые по 7 любит пропускать)
Ответ beetlejuiceqqq
Зенит семерку от Динамо пропускал, и что?
Зенит семерку от Динамо пропускал, и что?
Ну так это у комментаторов на окко 3-4%.
У комментаторов матч-тв статистика явно иная.
А ему не приходит в голову, что не обязательно смотреть с интершумом, а просто можно звук выключить😄
Ответ CSKA\LAZIO\Netherlands
А ему не приходит в голову, что не обязательно смотреть с интершумом, а просто можно звук выключить😄
Я буду последним, кто встанет на защиту журавля, но смотреть футбол без звука — это какое-то извращение.
Ответ Богдан Хабриев
Я буду последним, кто встанет на защиту журавля, но смотреть футбол без звука — это какое-то извращение.
Да тут пол сайта без звука смотрит, но все комментаторские ляпы обсуждают!
Вчера ради интереса смотрел с интершумом, такое скукотище без комментатора, через минуту опять включил с комментатором.
Ответ Diyas
Вчера ради интереса смотрел с интершумом, такое скукотище без комментатора, через минуту опять включил с комментатором.
Категорически согласен. Ведь на ними всегда можно поржать. Вон уткина почему-то считают великим комментатором, и его косяки в трансляциях почему-то не припоминают. Я к чему про уткина. Без его перлов некоторые матчи вообще несмотрибельны были
«А что нам показывают очки Свена Эриксона ? )))»
Главное - верить. Губерниев тоже верит, что он великий эксперд и комментатор, хотя никому кроме газпром- медиа его гавканье не нравится
Когда комментирует Журавель, то этот показатель резко возрастает до 80-90%
На окко нет тебя и Черданцева. Зачем интершум в таких обстоятельствах?
Не льсти себе любимец Якина, не 3-4 а 30-40 процентов, когда слышат твое, никому не нужное мнение
Читайте новости футбола в любимой соцсети
