Геннадий Орлов: «Глушенков неадекватен, сам по себе существует, команда для него не главное. Больше не буду говорить, что он способный – сам губит эти способности»

Геннадий Орлов: Глушенков сам по себе существует, команда для него не главное.

Комментатор Геннадий Орлов критически высказался в адрес полузащитника «Зенита » Максима Глушенкова .

Во второй половине чемпионата хавбек сделал одну передачу в четырех матчах.

«Те, кто хочет узнать, в чем причина Глушенкова, посмотрят подкаст, где Радимов и Аршавин берут у него интервью. Я вот эту беседу послушал и все понял.

Он неадекватен, не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует. Команда для него не главное.

Он сам говорил, что способный. Но я больше не буду говорить, что он способный, потому что он эти способности губит сам», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Такой футбол».

