  Геннадий Орлов: «Глушенков неадекватен, сам по себе существует, команда для него не главное. Больше не буду говорить, что он способный – сам губит эти способности»
Геннадий Орлов: «Глушенков неадекватен, сам по себе существует, команда для него не главное. Больше не буду говорить, что он способный – сам губит эти способности»

Комментатор Геннадий Орлов критически высказался в адрес полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

Во второй половине чемпионата хавбек сделал одну передачу в четырех матчах.

«Те, кто хочет узнать, в чем причина Глушенкова, посмотрят подкаст, где Радимов и Аршавин берут у него интервью. Я вот эту беседу послушал и все понял.

Он неадекватен, не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует. Команда для него не главное.

Он сам говорил, что способный. Но я больше не буду говорить, что он способный, потому что он эти способности губит сам», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Такой футбол».

Орлов про Глушенкова: «Эгоист! Полное разочарование, стоял 45 минут на фланге со «Спартаком». Дайте пас, а черновую работу я выполнять не буду. Почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен»

Глушенков играет сам для себя ему пофиг на команду. Геннадий Сергеевич прав. Глуш токсичная единица в составе
Одно обидно, что он самый креативный из тех, кто имеет нужный паспорт. И продать тяжело и садить на лавку тоже не очень вариант. Токсичности очень добавляет. Локо очень повезло, что его продали и у них Батраков раскрылся.
вот здесь я согласен. посмотришь на него и видно что с ним что-то не так
а послушаешь, так вообще за голову берешься.
Неадекватен Семак, со своим дыр-дыр и катанием мяча вдоль, да поперёк.
Уж лучше Глушенков чем Соболев, хотя в Зените Семака адекватных футболистов стало минимум после ухода Жиркова из клуба, к сожалению. Все какие-то звездуны с ЧСВ выше неба. Да и сам Зенит не лучше. Яблоко от яблони, как известно...
Ответ Black Phoenix
Уж лучше Глушенков чем Соболев, хотя в Зените Семака адекватных футболистов стало минимум после ухода Жиркова из клуба, к сожалению. Все какие-то звездуны с ЧСВ выше неба. Да и сам Зенит не лучше. Яблоко от яблони, как известно...
уж лучше вместо них Джон Джон и Луис Энрике
Зато какая у него красивая комбинация с Джон Джоном была, просто топ. Жаль только, что это бывает редко и жаль что не забили.
Команда получает звезду на форме за 5 чемпионств.
Глушенков надел корону и налепил себе звезду на лоб за один отличный сезон.
Хам и эгоист.
А в Зените вообще адекватные есть?)) Один в маске по полю бегает, у второго самооценка в космос улетела
Ответ Рубин2003
А в Зените вообще адекватные есть?)) Один в маске по полю бегает, у второго самооценка в космос улетела
Еще есть безмозглые Андрейка Мост и Миша Керж, которые не стесняются оскорбительные кричалки выдавать с трибун. Туда всю гадость собирают.
У него взгляд не совсем здоровый, видно же
Гена, претензии надо предъявлять вегетарианычу - глушенков просто молодой и глюпый
можно подумать один Глушенков такой, а Энрике как-то иначе играет ? каждый сам по себе, команды нет, а это уже вопрос не к Глушенкову
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Эксперименты с иностранными специалистами ни к чему»
4 минуты назад
Гендиректор «Баварии»: «Мы вылетали от «Реала» в прошлом, часто при неблагоприятных обстоятельствах. Пора это изменить и выйти в полуфинал ЛЧ»
17 минут назад
Победа «Зенита» с сомнительным пенальти, «Барса» забила 7 мячей «Ньюкаслу», 900-й гол Месси, дело Смолова идет в суд, «Спартак» расторг Ружичку и другие новости
34 минуты назад
Выиграйте ретрофутболку Месси – нужно всего лишь закатить мячик
44 минуты назадТесты и игры
Журавель не верит, что болельщики смотрят футбол без звука: «Чистое лукавство и желание уколоть комментаторов. Этой опцией в Okko пользовались 3-4%»
47 минут назад
Гаджи Гаджиев: «Все будем праздновать юбилей «Зенита». Такие пенальти обедняют нашу игру! Где фэйр-плей? Одни и те же правила трактуются по-разному»
сегодня, 05:30
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь регионов. «Крылья Советов» сыграет с «Локомотивом»
сегодня, 05:05
Доминик Собослаи: «ПСЖ» – очень хорошая команда, но «Ливерпуль» показал, что может справиться с кем угодно»
сегодня, 04:43
Кейн о «Реале»: «Бавария» никого не боится. Когда играешь с «Мадридом» в ЛЧ, всегда стоит ожидать сложного противостояния. Мы будем готовы»
сегодня, 04:30
Играл и в Бундеслиге, и в «Челси» – какого игрока вспомните?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Динамо» Ивлев о Гусеве: «Команда стала играть более раскрепощенно, появился огонек в глазах – схема другая, подходы, решения. Однозначно виден прогресс»
сегодня, 05:15
Глава пресс-службы «Спартака» не считает «Зенит» главным врагом: «Есть один «Спартак» и все вокруг него. Как вокруг солнца планеты»
сегодня, 04:56
Лига Европы. 1/8 финала. «Астон Вилла» примет «Лилль», «Рома» против «Болоньи», «Штутгарт» в гостях у «Порту»
сегодня, 04:20
Виртц создал 8 голевых моментов против «Галатасарая» – рекорд «Ливерпуля» в матче ЛЧ с момента сбора статистики
сегодня, 03:55
Радимов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев виноват, спровоцировал. Прекрасно понимаю Кармо – проигрываешь, а тренер такое делает. Я такого в футболе не видел никогда»
сегодня, 03:40
Арне Слот: «Ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними придется сыграть»
сегодня, 03:13
Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»
сегодня, 01:45
Тренер «Аталанты» Палладино: «Нужно изменить подход в академиях: это как будто другой вид спорта, когда мы играем с клубами вроде «Баварии». Это лучшая команда Европы, наверное»
сегодня, 01:05
Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
вчера, 23:03
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
вчера, 23:01
Рекомендуем