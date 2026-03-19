Геннадий Орлов: «Глушенков неадекватен, сам по себе существует, команда для него не главное. Больше не буду говорить, что он способный – сам губит эти способности»
Комментатор Геннадий Орлов критически высказался в адрес полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.
Во второй половине чемпионата хавбек сделал одну передачу в четырех матчах.
«Те, кто хочет узнать, в чем причина Глушенкова, посмотрят подкаст, где Радимов и Аршавин берут у него интервью. Я вот эту беседу послушал и все понял.
Он неадекватен, не дает нужную оценку происходящему. Он сам по себе существует. Команда для него не главное.
Он сам говорил, что способный. Но я больше не буду говорить, что он способный, потому что он эти способности губит сам», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Такой футбол».
