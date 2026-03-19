Гаджи Гаджиев: «Все будем праздновать юбилей «Зенита». Такие пенальти обедняют нашу игру! Где фэйр-плей? Одни и те же правила трактуются по-разному»

Гаджи Гаджиев: все будем праздновать юбилей «Зенита».

Почетный президент «Динамо » Махачкала Гаджи Гаджиев высказался о назначенном пенальти в пользу «Зенита » в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым.

– Сейчас опять пойдут шутки про столетие питерцев?

– Ну а как я должен к ним относиться? Все будем праздновать юбилей «Зенита». У лидеров тоже бывают неудачные матчи.

Что ж... Спады переживают многие большие клубы. Но о чем мы говорили изначально? Такие пенальти... Как бы лучше сказать? Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Это же... Где фэйр-плей?

– Ждем объяснений от Мажича.

– Судейское начальство у нас в 95 процентах случаев поддерживает арбитров. И очень часто это делает неправомерно.

У нас одни и те же правила в разных матчах трактуются по-разному, – сказал Гаджи Гаджиев.

Этот пенальти – вредительство