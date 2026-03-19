57

Гаджи Гаджиев: «Все будем праздновать юбилей «Зенита». Такие пенальти обедняют нашу игру! Где фэйр-плей? Одни и те же правила трактуются по-разному»

Почетный президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался о назначенном пенальти в пользу «Зенита» в матче 1-го раунда полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:1).

В добавленное к первому тайму время полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков бил по воротам соперника из пределов штрафной площади, удар был заблокирован.

Главный арбитр встречи Павел Кукуян посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый за «фол по неосторожности», усмотрев контакт Кондакова с Сосланом Кагермазовым. 

– Сейчас опять пойдут шутки про столетие питерцев?

– Ну а как я должен к ним относиться? Все будем праздновать юбилей «Зенита». У лидеров тоже бывают неудачные матчи.

Что ж... Спады переживают многие большие клубы. Но о чем мы говорили изначально? Такие пенальти... Как бы лучше сказать? Такие 11-метровые обедняют нашу игру! Это же... Где фэйр-плей?

– Ждем объяснений от Мажича.

– Судейское начальство у нас в 95 процентах случаев поддерживает арбитров. И очень часто это делает неправомерно.

У нас одни и те же правила в разных матчах трактуются по-разному, – сказал Гаджи Гаджиев.

Этот пенальти – вредительство

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пенальти левейший признали все даже болельщики Зенита. Эта ситуация устроила только одного Богданыча ему все равно как побеждать
Ответ ZENITFAN
Комментарий скрыт
Ответ andrew.p
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Да там после зимнего перерыва судьи почти во всех матчах так "странно" судят. Но эта пенка вообще специфическая, даже в первых турах после зимы такое не ставили.
Ответ Alibi_URAL
Все это вообще непонятно мне,пишут ЗПРФ и прочее,но не очень верю в эти теории заговоров(хотя кто знает,кто знает...)).Как по мне проблема в судьях-надо штрафовать,отстранять.Некому судить?Подтягивайте судей из лиг пониже-хуже не будет,девушек подтягивайте,давайте им опыт.

П.с. Знакомый купил кипу фирменную Зенита недавно, где-то на авито или типо того, просто по дешевке ему попалось.Так вот,после матча с Балтикой ему говорю в шутку,мол на район не выходи в этом-люди не поймут)Хотя живу во Владике,всем как-то побоку зенит,ни одного не видел в форме или знаках.Так вот-шутка что-то затянулась как оказалось)
Ответ Alibi_URAL
А в ворота Локо?
Я когда в перерыве чемпионата написал что их будут тянуть за уши и яйца к титулу- меня тут чуть не загрызли
Ответ Katin Dag
Этот каждый второй писал )
Ответ Pnk
Офигеть ты мамонт)...с 2009 года тут
ВАР это зло, он убивает футбол. Судьи уже забыли, что наказывать надо за нарушения, а они, со своим ВАРом выискивают малейшие касания, хотя вне штрафной, на более грубые толчки, даже не обращают внимание.
Ответ лоцман
Вар это как и фан айди убийца футбола
Ответ лоцман
Сама система очень нужная. Тут вопрос в том как ей пользоваться. Это как обезьяне дать калькулятор, она конечно с умным видом будет на кнопки нажимать, но что она в итоге насчитает...
Почему нельзя сказать честно? Зенит имеет состав почти на 400 млн, ближайший преследователь в два раза меньше.
Что у Зенита, что у Спартака игра полное г.
Ответ nsxt4fjkvg
А можно узнать, откуда такие цифры? Даже в самые жирные годы состав Зенита не переваливал за 200 млн евро, сейчас по трансфермаркту 185, Спартак 130, Краснодар 117. Отрыв всё равно большой, конечно.
Вчерашний пенальти --- это уже бенефис нашего бездарного судейства на ВАР и в поле. И это отмечают все болельщики разных команд, специалисты и тренеры. Я болельщик Зенита, но видеть такой футбол и судейство, как серпом по одному месту.
Ответ Док Аксель
Это был потолок наглости, мне было стыдно за свою команду.
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
Это был апогей ТГО ( тупости, глупости, ограниченности )
Перед штрафной плошадкой зенита надо написать; не входить, опасная зона.
Зенит таким способом прошёл Махачкалу. Со Спартаком надеюсь, такой номер не пройдёт.
сейчас юбилей отпразднуют и такие позорные пенальти уже не будут настолько явно назначать, надо потерпеть, ребята
Ответ Vatikan
Будут будут, судьи в поле в 99% случаев соглашаются с ВАР, потому что боятся, получается игрой управляют люди у телевизора, не чуствующие нерва игры, их дело найти касание.
Ответ Vatikan
И тут надо потерпеть. Да что же ты будешь делать-то..
Все будем праздновать юбилей «Зенита»...
"А я это День рожденья не буду справлять,
Все #####,#####,#####!"(группа Ленинград)
