Глава «Динамо» Ивлев о Гусеве: «Команда стала играть более раскрепощенно, появился огонек в глазах – схема другая, подходы, решения. Однозначно виден прогресс»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев поделился мыслями касательно работы главного тренера команды Ролана Гусева.

Во второй половине сезона бело-голубые четыре победы в пяти матчах.

«С моей точки зрения, команда стала играть более раскрепощенно, у команды появился огонек в глазах.

Вы сами видите, насколько команда стала играть по-другому – схема другая, подходы другие, тренерские решения другие.

Однозначно виден прогресс. Будем играть в футбол, ждать конца чемпионата и надеяться на хороший результат.

По поводу Ролана Александровича, на данном этапе он со всеми задачами, которые были перед ним поставлены, справляется.

Время покажет, насколько долгосрочный эффект это имеет. Мы верим в тренера, в команду. Результат имеет значение, как и в любом виде спорта.

По результатам в чемпионате и Кубке, по качеству игры будет приниматься решение. В чемпионате задача занять как можно более высокое место», – сказал Александр Ивлев.

Вот вам и уровень Карпина как тренера. Ноунейм в тренерском деле Гусев, взявший кризисный Динамо, который за несколько матчей преобразился - воспринимается как будущий мессия в стане динамиков, и по делу. Тогда как Валера первые полгода топил команду в болоте и едва не утопил в ФНЛ. При этом у Валеры 15 лет тренерства, а у Гусева только первый год работы главным.
Тем удивительнее, что Валера продолжает тренировать сборную. Вот зачем?
Что он покажет, когда сборную вернут? Валерину версию динамо в футболках сборной?
Так все в тряпку молчат, что у нас сборная играет в позорный футбол уже лет пять с момента прихода эстонца.

Сколько матчей не смотрел одно и тоже. Наигрывает мнимый состав физрук
Динамо играет очень дисциплинировано, это конечно заслуга Гусева. Взади нет таких провалов как было раньше. Удачи и Кубка всём динамовцам!
по тремя играм выводы делают только спецы.
глянем в табличку по итогам сезона.
