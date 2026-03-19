Глава «Динамо» Ивлев о Гусеве: «Команда стала играть более раскрепощенно, появился огонек в глазах – схема другая, подходы, решения. Однозначно виден прогресс»

Александр Ивлев: прогресс «Динамо» при Гусеве виден.

Председатель совета директоров «Динамо » Александр Ивлев поделился мыслями касательно работы главного тренера команды Ролана Гусева .

Во второй половине сезона бело-голубые четыре победы в пяти матчах.

«С моей точки зрения, команда стала играть более раскрепощенно, у команды появился огонек в глазах.

Вы сами видите, насколько команда стала играть по-другому – схема другая, подходы другие, тренерские решения другие.

Однозначно виден прогресс. Будем играть в футбол, ждать конца чемпионата и надеяться на хороший результат.

По поводу Ролана Александровича, на данном этапе он со всеми задачами, которые были перед ним поставлены, справляется.

Время покажет, насколько долгосрочный эффект это имеет. Мы верим в тренера, в команду. Результат имеет значение, как и в любом виде спорта.

По результатам в чемпионате и Кубке, по качеству игры будет приниматься решение. В чемпионате задача занять как можно более высокое место», – сказал Александр Ивлев.