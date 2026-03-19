Диего Симеоне: «Барселона» – лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико» – потребуется соответствующий уровень игры»

Диего Симеоне: «Барселона» – лучшая атакующая команда Европы.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне высказался о «Барселоне» как сопернике по 1/4 финала Лиги чемпионов .

В 1/8 финала турнира мадридцы прошли «Тоттенхэм» (общий счет – 7:5).

– У вас есть время насладиться выходом в четвертьфинал или вы уже думаете о «Барселоне»?

– Это момент радости. Как клуб, как команда мы в восторге от того, что наши болельщики будут праздновать выход в четвертьфинал.

Путь к четвертьфиналу был непростым, как и в предыдущих случаях. Нам придется бороться так же, как и раньше. Будет сложно.

Мы, вероятно, встретимся с лучшей атакующей командой Европы, но у нас будет тот же энтузиазм, что и всегда.

– Настало ли время побороться за победу в Лиге чемпионов?

– Мы стремимся составить конкуренцию «Барселоне», команде, с которой нам предстоит встретиться.

Не сомневаюсь, что это лучшая атакующая команда в Европе, и перспектива встретиться с ними в четвертьфинале – это серьезный вызов, который потребует от нас соответствующего уровня игры, – сказал Диего Симеоне .

