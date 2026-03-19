  Диего Симеоне: «Барселона» – лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико» – потребуется соответствующий уровень игры»
Диего Симеоне: «Барселона» – лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико» – потребуется соответствующий уровень игры»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о «Барселоне» как сопернике по 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала турнира мадридцы прошли «Тоттенхэм» (общий счет – 7:5).

– У вас есть время насладиться выходом в четвертьфинал или вы уже думаете о «Барселоне»?

– Это момент радости. Как клуб, как команда мы в восторге от того, что наши болельщики будут праздновать выход в четвертьфинал.

Путь к четвертьфиналу был непростым, как и в предыдущих случаях. Нам придется бороться так же, как и раньше. Будет сложно.

Мы, вероятно, встретимся с лучшей атакующей командой Европы, но у нас будет тот же энтузиазм, что и всегда.

– Настало ли время побороться за победу в Лиге чемпионов?

– Мы стремимся составить конкуренцию «Барселоне», команде, с которой нам предстоит встретиться.

Не сомневаюсь, что это лучшая атакующая команда в Европе, и перспектива встретиться с ними в четвертьфинале – это серьезный вызов, который потребует от нас соответствующего уровня игры, – сказал Диего Симеоне.

«Реал» – «Бавария», «ПСЖ» – «Ливерпуль». Нас ждут мощнейшие четвертьфиналы ЛЧ!

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Материалы по теме
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
вчера, 22:47
Рекомендуем
Главные новости
Арне Слот: «Ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними придется сыграть»
13 минут назад
Флик о «Барсе» как претенденте на победу в ЛЧ: «Следующий раунд будет очень сложным. Мы должны двигаться шаг за шагом, матч за матчем»
25 минут назад
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Нэшвиллу» из-за правила выездного гола. Команда Маскерано играла в полуфинале в прошлом сезоне
сегодня, 01:30
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Нэшвиллом» и выбыл из турнира
сегодня, 01:10
Рафинья, Винисиус, Собослаи и Тринкау – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
сегодня, 00:34
Месси забил 900-й гол в карьере – «Нэшвиллу» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ. У Роналду 965 мячей
сегодня, 00:10
Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»
вчера, 23:06
Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
вчера, 22:54
Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»
вчера, 22:51
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
вчера, 22:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»
сегодня, 01:45
Тренер «Аталанты» Палладино: «Нужно изменить подход в академиях: это как будто другой вид спорта, когда мы играем с клубами вроде «Баварии». Это лучшая команда Европы, наверное»
сегодня, 01:05
Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
вчера, 23:03
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
вчера, 23:01
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
вчера, 22:47
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
вчера, 22:42
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
вчера, 22:26
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
вчера, 22:05
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
вчера, 21:27
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
вчера, 21:24
Рекомендуем