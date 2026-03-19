Диего Симеоне: «Барселона» – лучшая атакующая команда Европы. Это серьезный вызов для «Атлетико» – потребуется соответствующий уровень игры»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о «Барселоне» как сопернике по 1/4 финала Лиги чемпионов.
В 1/8 финала турнира мадридцы прошли «Тоттенхэм» (общий счет – 7:5).
– У вас есть время насладиться выходом в четвертьфинал или вы уже думаете о «Барселоне»?
– Это момент радости. Как клуб, как команда мы в восторге от того, что наши болельщики будут праздновать выход в четвертьфинал.
Путь к четвертьфиналу был непростым, как и в предыдущих случаях. Нам придется бороться так же, как и раньше. Будет сложно.
Мы, вероятно, встретимся с лучшей атакующей командой Европы, но у нас будет тот же энтузиазм, что и всегда.
– Настало ли время побороться за победу в Лиге чемпионов?
– Мы стремимся составить конкуренцию «Барселоне», команде, с которой нам предстоит встретиться.
Не сомневаюсь, что это лучшая атакующая команда в Европе, и перспектива встретиться с ними в четвертьфинале – это серьезный вызов, который потребует от нас соответствующего уровня игры, – сказал Диего Симеоне.
