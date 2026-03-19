Флик о «Барсе» как претенденте на победу в ЛЧ: «Следующий раунд будет очень сложным. Мы должны двигаться шаг за шагом, матч за матчем»
Ханси Флик высказался о шансах «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Ньюкаслом» (7:2, общий счет – 8:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос по поводу шансов команды на выигрыш турнира.
– Считаете ли вы «Барселону» одним из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов?
– Следующий раунд будет очень сложным.
Мы должны двигаться шаг за шагом, матч за матчем. Именно так мы поступали в прошлом сезоне, и именно так мы будем стараться поступать в этом сезоне, – сказал Ханси Флик.
В четвертьфинале соревнования «Барселона» встретится с «Атлетико».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
Надеюсь, что Флик с Барсой вернут сполна должок Атлетико за кубок Испании и пройдут дальше в пульке ЛЧ!
О победе в ЛЧ говорить очень рано, тут бы в полуфинал выйти уже успех был бы на данный момент
Кто-нибудь объяснит по какой логике определяется какая команда будет ответку играть дома? Пишут про посев на групповом этапе и что Атлетико занял место Тоттенхэма выбив его, вот только в прошлом сезоне, Барса будучи второй в посеве по итогам группового, стартовала игрой на выезде только с Бенфикой, а с Боруссией и Интером стартовала домашними матчами, хотя по посеву она была выше их. Почему так?
Этим же вопросом постоянно задаюсь
Правила скорректировали
Вообще, возникла мысль то что с Атлетико первый матч будет дома, а не на выезде, может быть даже плюсом, потому что если выиграть с хорошим преимуществом первый матч, в ответке придется раскрываться уже Атлетико, и Барса сможет на контрах играть. Иначе пришлось бы катать позиционные атаки против их автобуса на их поле, которое они превращают в болото перед матчами с Барсой, а это вообще не вариант
