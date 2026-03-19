  • Флик о «Барсе» как претенденте на победу в ЛЧ: «Следующий раунд будет очень сложным. Мы должны двигаться шаг за шагом, матч за матчем»
Ханси Флик высказался о шансах «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Ньюкаслом» (7:2, общий счет – 8:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос по поводу шансов команды на выигрыш турнира.

– Считаете ли вы «Барселону» одним из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов?

– Следующий раунд будет очень сложным.

Мы должны двигаться шаг за шагом, матч за матчем. Именно так мы поступали в прошлом сезоне, и именно так мы будем стараться поступать в этом сезоне, – сказал Ханси Флик.

В четвертьфинале соревнования «Барселона» встретится с «Атлетико».

7:2 – буря «Барсы» в ЛЧ! Смяли «Ньюкасл» с 2+2 Рафиньи, рекордами Ямаля и Левандовского

Кто выиграет ЛЧ?5177 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Надеюсь, что Флик с Барсой вернут сполна должок Атлетико за кубок Испании и пройдут дальше в пульке ЛЧ!
О победе в ЛЧ говорить очень рано, тут бы в полуфинал выйти уже успех был бы на данный момент
Кто-нибудь объяснит по какой логике определяется какая команда будет ответку играть дома? Пишут про посев на групповом этапе и что Атлетико занял место Тоттенхэма выбив его, вот только в прошлом сезоне, Барса будучи второй в посеве по итогам группового, стартовала игрой на выезде только с Бенфикой, а с Боруссией и Интером стартовала домашними матчами, хотя по посеву она была выше их. Почему так?
Ответ Тимур Рашидов
Этим же вопросом постоянно задаюсь
Ответ Тимур Рашидов
Правила скорректировали
Вообще, возникла мысль то что с Атлетико первый матч будет дома, а не на выезде, может быть даже плюсом, потому что если выиграть с хорошим преимуществом первый матч, в ответке придется раскрываться уже Атлетико, и Барса сможет на контрах играть. Иначе пришлось бы катать позиционные атаки против их автобуса на их поле, которое они превращают в болото перед матчами с Барсой, а это вообще не вариант
Материалы по теме
Флик про 7:2 с «Ньюкаслом»: «Безумный матч. Не лучшая игра «Барселоны» в 1-м тайме, слишком много потерь, но во 2-м было намного лучше»
вчера, 20:20
Рекомендуем
Главные новости
Арне Слот: «Ответный матч с «ПСЖ» в прошлом сезоне – лучший в карьере. Не по результату, а по тому, каким должен быть футбол. На поздних стадиях ЛЧ знаешь, что с ними придется сыграть»
8 минут назад
«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Нэшвиллу» из-за правила выездного гола. Команда Маскерано играла в полуфинале в прошлом сезоне
сегодня, 01:30
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 1/8 финала. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Нэшвиллом» и выбыл из турнира
сегодня, 01:10
Рафинья, Винисиус, Собослаи и Тринкау – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
сегодня, 00:34
Месси забил 900-й гол в карьере – «Нэшвиллу» в матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ. У Роналду 965 мячей
сегодня, 00:10
Джеррард о «Галатасарае»: «Позорились с первой до последней минуты. Люди пришли посмотреть динамичную игру, а они катались по земле. За такое наказывают – счет мог быть 12:0»
вчера, 23:06
Слот про 4:0 с «Галатасараем»: «Мне понравилась почти каждая минута. У соперника не было ни единого шанса»
вчера, 22:54
Компани о выходе «Баварии» в четвертьфинал ЛЧ: «Горжусь настроем и голами ребят. Ожидаем топ-матч с «Реалом» и хотим победить»
вчера, 22:51
У «Баварии» 9 побед с общим счетом 32:9 и две ничьих в 11 последних матчах
вчера, 22:35
Кто дороже – Винисиус или Фоден? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»
сегодня, 01:45
Тренер «Аталанты» Палладино: «Нужно изменить подход в академиях: это как будто другой вид спорта, когда мы играем с клубами вроде «Баварии». Это лучшая команда Европы, наверное»
сегодня, 01:05
Экитике о выходе в четвертьфинал ЛЧ: «Ливерпуль» заслужил это, наши с Гравенберхом голы помогли команде. Салах – легенда, говорят, у него сложный сезон, но он важен для нас»
вчера, 23:03
Хау о 2:7: «Ньюкасл» практически преподнес «Барсе» победу на блюдечке с голубой каемочкой. Подобные подарки им не нужны, учитывая уровень их игры»
вчера, 23:01
Симеоне о 8-м выходе в 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»: «Довольны ростом клуба и тем, что мы постоянно входим в восьмерку лучших в Европе, хотя с каждым разом это становится все труднее»
вчера, 22:47
«Бавария» 3 раза выигрывала двухматчевые противостояния в ЛЧ с разницей в 8+ мячей – это рекорд ЛЧ
вчера, 22:42
У Салаха 201 (140+61) результативное действие в 211 матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»
вчера, 22:26
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Хилаль» Бензема по пенальти прошел «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Иттихад» вылетел от «Аль-Холуда»
вчера, 22:05
У Альвареса 8 голов в сезоне ЛЧ. Только Мбаппе и Гордон забили больше, чем форвард «Атлетико»
вчера, 21:27
Хуан Карседо: «Спартак» постарается пройти «Зенит». Мы доминировали над «Динамо», работаем, чтобы привить ребятам уверенность, чтобы было больше побед, голов»
вчера, 21:24
Рекомендуем