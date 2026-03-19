Флик о «Барсе» как претенденте на победу в ЛЧ: «Следующий раунд будет очень сложным. Мы должны двигаться шаг за шагом, матч за матчем»

Ханси Флик высказался о шансах «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после победы над «Ньюкаслом » (7:2, общий счет – 8:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопрос по поводу шансов команды на выигрыш турнира.

– Считаете ли вы «Барселону» одним из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов?

– Следующий раунд будет очень сложным.

Мы должны двигаться шаг за шагом, матч за матчем. Именно так мы поступали в прошлом сезоне, и именно так мы будем стараться поступать в этом сезоне, – сказал Ханси Флик .

В четвертьфинале соревнования «Барселона » встретится с «Атлетико».

