  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»
0

Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»

Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова против «Челси».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

«Блестящий матч Матвея Сафонова. Других слов подобрать не могу.

Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сэйвов. Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче.

Сколько ни пытался «Челси» забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично.

У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты.

Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарем французской команды.

И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», – сказал Виталий Кафанов.

Кто выиграет ЛЧ?3904 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВиталий Кафанов
logoМатвей Сафонов
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoЧелси
logoлига 1 Франция
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
