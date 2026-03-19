Кафанов о Сафонове: «У специалистов в Европе существует точка зрения: основной вратарь лучшей команды в мире автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты»

Виталий Кафанов оценил игру Матвея Сафонова против «Челси».

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

«Блестящий матч Матвея Сафонова . Других слов подобрать не могу.

Было ощущение, что Матвей поймал кураж в этой игре, сделал много сэйвов. Нельзя не отметить голевую передачу на Хвичу Кварацхелию в случае с первым забитым мячом, который добавил уверенности французам в ответном выездном матче.

Сколько ни пытался «Челси » забить гол престижа, Матвей им этого не позволил. Свою работу он выполнил на отлично.

У специалистов и тренеров вратарей в Европе существует такая точка зрения: основной вратарь команды, которая на данный момент является лучшей в мире, автоматически считается одним из лучших голкиперов планеты.

Если говорить об ожиданиях, то есть просто мечта, чтобы «ПСЖ » выиграл Лигу чемпионов, а Матвей оставался основным вратарем французской команды.

И это огромный шанс получить звание лучшего вратаря в мире», – сказал Виталий Кафанов.