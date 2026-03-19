«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Нэшвиллу» из-за правила выездного гола. Команда Маскерано играла в полуфинале в прошлом сезоне

«Интер Майами» выбыл из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами » сыграл вничью 1:1 с «Нэшвиллом » в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

На 7-й минуте игры отличился Лионель Месси – этот гол стал для него 900-м в карьере . На 74-й минуте Кристиан Эспиноса сравнял счет.

В первой игре команды сыграли вничью 0:0, поэтому за счет правила выездного гола в четвертьфинал турнира вышел «Нэшвилл».

В прошлом сезоне команда тренера Хавьера Маскерано дошла до полуфинала турнира, проиграв «Ванкуверу» со счетом 1:5 по сумме двух матчей (0:2 и 1:3).