  • «Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Нэшвиллу» из-за правила выездного гола. Команда Маскерано играла в полуфинале в прошлом сезоне
«Интер Майами» выбыл из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

«Интер Майами» сыграл вничью 1:1 с «Нэшвиллом» в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

На 7-й минуте игры отличился Лионель Месси– этот гол стал для него 900-м в карьере. На 74-й минуте Кристиан Эспиноса сравнял счет.

В первой игре команды сыграли вничью 0:0, поэтому за счет правила выездного гола в четвертьфинал турнира вышел «Нэшвилл».

В прошлом сезоне команда тренера Хавьера Маскерано дошла до полуфинала турнира, проиграв «Ванкуверу» со счетом 1:5 по сумме двух матчей (0:2 и 1:3).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Что вылетели - плохо, а то что новость про 900-й гол Месси не указана даже в шапке заголовка - всем показательно указывает за кого топит Спортс) Но я добавлю для адекватных болельщиков со всего мира и для остальных тоже, что Лео забил свой 900-й гол с игры в 1142 игре в карьере, что на 94 игры быстрее португальца из Аль - Насра, тот это сделал в 1236 игре! Сейчас у Роналду 965, у Месси 900 при 170 игр меньше сыгранных, по голам без пенальти он уверено лидирует над всеми в мировом футболе! Так - вдруг кому будет интересно)
Ответ Alex.K71
А то, что новость про 900 гол есть отдельно и на главной - это ничего? 😆 Или об этом под каждой новостью теперь писать авторам? ))
Месси набил стату, а клуб вылетел от соперника, чей состав стоит меньше, чем разница в стоимости их команд...

Ой, или в эту сторону так не работает?
Ответ Avdeev Vladislav
Не позорься. Набивать статку это шакалить с пенальти и в пустые (не будем показывать пальцем). Месси забил гол-красавец из-за пределов штрафной и вывел им свою команду вперёд.
Ответ barcelonistas
ты там альтернативную версию какую-то смотрел? или путаешь вратарскую со штрафной?
