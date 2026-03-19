«Интер Майами» Месси вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв «Нэшвиллу» из-за правила выездного гола. Команда Маскерано играла в полуфинале в прошлом сезоне
«Интер Майами» выбыл из Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
«Интер Майами» сыграл вничью 1:1 с «Нэшвиллом» в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
На 7-й минуте игры отличился Лионель Месси– этот гол стал для него 900-м в карьере. На 74-й минуте Кристиан Эспиноса сравнял счет.
В первой игре команды сыграли вничью 0:0, поэтому за счет правила выездного гола в четвертьфинал турнира вышел «Нэшвилл».
В прошлом сезоне команда тренера Хавьера Маскерано дошла до полуфинала турнира, проиграв «Ванкуверу» со счетом 1:5 по сумме двух матчей (0:2 и 1:3).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
